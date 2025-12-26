La CUP ret homenatge a Francesc Macià a Montjuïc i carrega contra la monarquia i la falsa transició

La CUP ha retut aquest dijous homenatge al president Francesc Macià al Cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 92è aniversari de la seva mort. Durant l’ofrena floral, la formació ha aprofitat l’acte per denunciar la continuïtat del règim del 78 i carregar durament contra la monarquia espanyola.
El diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha criticat el rei espanyol Felip VI i el que ha qualificat de “falsa transició democràtica”, assegurant que “una família borbònica enemiga de Catalunya va ser hereva directa del franquisme”. Segons Cornellà, “la violència borbònica cap al nostre país ve de lluny, és històrica i representa el pitjor de l’estat espanyol”.
La formació independentista ha estat especialment crítica amb el discurs de Nadal del rei espanyol, que —segons Cornellà— exalta aquesta “falsa transició” i blanqueja la continuïtat del règim. En aquest sentit, el diputat ha assenyalat el discurs posterior al referèndum de l’1 d’octubre del 2017 com un punt d’inflexió, ja que “va justificar una violència històrica contra Catalunya”.
En contraposició, Cornellà ha apel·lat al llegat de Francesc Macià com a exemple de fermesa i dignitat nacional. “Com ell, pensem que ningú pot aturar un poble plenament conscient dels seus drets”, ha afirmat. Uns drets que, segons ha remarcat, no es limiten a l’habitatge, els serveis públics o una vida digna, sinó que inclouen també “el dret a constituir-nos com a república”.
“Avui continuem aquesta lluita plenament conscients dels drets que tenim com a poble, i sabent que ningú ens podrà aturar”, ha conclòs el diputat de la CUP.
‘Cap força no pot aturar un poble quan és conscient del seu dret.’ #Independència https://t.co/irCVv4gaDO— Dani Cornellà #Independència #EcoSocialisme (@danicornella) December 25, 2025