PxL assenyala les lleis d'educació i d'À Punt com als atacs més frontals contra el valencià per part de l'executiu de Carlos Mazón

El mes de juliol de 2023, Carlos Mazón aconseguia el càrrec de Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana gràcies al pacte amb el partit ultradretà, Vox. Des d'aleshores, el govern valencià ha aprovat diferents lleis marcades per l'arraconament sistemàtic de la llengua. Dues d'aquestes lleis són la d'educació i la d'À Punt, on el valencià perd pes i prestigi respecte del castellà. Darrerament, el Pla Simplifica també busca marginar la llengua pròpia del País Valencià, a més d'ignorar el valencià a les xarxes oficials de la Generalitat i atacar-lo directament en declaracions institucionals. Davant tot això, Plataforma per la Llengua ha esdevingut mur de defensa del valencià, participant i liderant a mobilitzacions a favor de la llengua a tot arreu del País Valencià.

Així doncs, la llei educativa impulsada pel govern de la Generalitat, busca exterminar el valencià. Aquesta proposició, aprovada amb els vots de PP i Vox, crea dos sistemes: un per a la zona valencianoparlant i un per a la zona castellanoparlant. No garanteix que tot l'alumnat puga conéixer les dues llengües oficials, a diferència del model de les línies en valencià, amb 40 anys d'experiència i èxit. El model que defensa Plataforma per la Llengua permet la plena integració en la societat valenciana i garanteix la competència plena en castellà i valencià, així com l'aprenentatge d'una llengua estrangera. En definitiva, garanteix la igualtat d'oportunitats acadèmiques i laborals a tots els territoris del domini lingüístic.