Catalunya Nord

10a Festa Major de Perpinyà: Cultura popular i rebel·lia.

El dissabte 21 de juny, Perpinyà sortirà al carrer per celebrar la seva Festa Major de forma autogestionada i combativa, a la plaça del Mercat de Sant Martí. A partir de les 16 h, el Casal de Perpinyà convida tothom a compartir una jornada de cultura popular i reivindicació catalana coincidint amb la vigília de Sant Joan, la Diada dels Països Catalans.

La jornada coincidirà també amb el Dia de la Música, i els sons no faltaran: el folk electrònic de Molinet de Pebre, la rumba catalana de Dijous Paella i una sessió de música house amb Raph Dumas i Olivier Souillé, que acompanyaran la degustació de cervesa artesana BOC, amb denominació d’origen BVO (Baix Vernet Oest).

Com a gran moment gastronòmic, la ja mítica fideuà del Casal, considerada per molts la millor de Catalunya, es servirà com a punt de trobada popular.

Des del Casal ho tenen clar: "No calen excuses per fer festa, però si us falten arguments, us en donarem uns quants!" Conviden tothom a omplir els carrers amb alegria, cultura i compromís, i a viure la Festa Major de Perpinyà des del barri, des de baix i des de la gent.