reciprocitat televisiva

El Parlament aprova una moció on es demana col·laborar des del govern amb els governs balear i valencià per fer efectiva la reciprocitat televisiva

El text a aprovat: "Acordar i col·laborar des del govern català amb els governs balear i valencià per fer efectiva la reciprocitat televisiva i impulsar la cooperació cultural en català. Això inclou adaptar els múltiplex per permetre la recepció mútua de les emissions i eliminar les traves tècniques que encara ho impedeixen. I impulsar la col·laboració aprofitant les oportunitats i possibilitats de la plataforma 3Cat com a espai de difusió compartit i instar el govern d´Espanya a donar més espai als multiplex".