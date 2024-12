SÍRIA

La dinastia dels Assad cau després de més de 50 anys al poder

Ahir diumenge, la dinastia siriana dels Assad va col·lapsar després de més de 50 anys al poder (el pare Háfez al-Ássad va ser president des del 1971 fins el 2000 i el fill Bashar al-Ássad ho era des del 2000) com a conseqüència d'una ofensiva dels opositors gihadistes que en tan sols 10 dies van aconseguir travessar el territori controlat pel règim i entrar a Damasc.

La televisió estatal siriana va difondre un comunicat en vídeo en què un grup opositor anunciava la caiguda d'Assad i l'alliberament dels presoners "de les infames presons del règim". El missatge va ser emès per un grup rebel jihadista que va instar els ciutadans a preservar les institucions de l'estat sirià.

Hores abans, un grup de monitoratge opositor havia confirmat que Assad havia abandonat la capital (s'ha refugiat amb la seva família a Rússia), mentre les forces islamistes insurgents informaven de la seva entrada a la ciutat. A més a més, el primer ministre sirià, Mohammed Ghazi Jalali, va declarar que el govern estava disposat a lliurar el poder a un govern de transició.

D'altra banda, els islamistes sirians recolzats per Turquia (i el mateix exèrcit turc) estan realitzant atacs contra milícies (i població civil) kurdes a Rojava. Les milícies proturques coneguts sota el nom d'Exèrcit Lliure de Síria (ESL), es van fer amb el 80 % de la ciutat de Manbij a l'oest de l'Èufrates, controlada fins ara per una coalició encapçalada per les milícies kurdosirianes Unitats de Protecció Popular (YPG). Davant d'aquesta situació Alemanya ja ha dit que no acollirà més refugiats provinents de Síria.