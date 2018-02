Kurdistan

S'anuncien mobilitzacions a Barcelona en contra de l'ofensiva militar de Turquia al al Kurdistan sirià

La Plataforma de Solidaritat amb el poble Kurd ha convocat una concentració davant del Consolat turc a Barcelona (Passeig de Gràcia, 7), per aquest dimecres a les 11h on s'anunciaran mobilitzacions en suport al poble kurd.

Es farà una roda de premsa en relació als últims esdeveniments al Kurdistan sirià després de la invasió i bombardejos de Turquia, es llegirà un comunicat en defensa de Kurdistan i contra la guerra a Síria signat per sindicats, partits polítics i organitzacions diverses de la societat civil catalana, posteriorment es lliurarà el comunicat al consolat turc.

També s'anunciarà de la partida de 30 internacionalistes catalanes que caminaran per la llibertat d'Abdullah Öcalan des de Luxemburg a Estrasburg i la convocatòria d'una manifestació unitària en defensa de Kurdistan i contra la guerra a Síria, a realitzar-se el proper 25 de Febrer.

Des del passat 20 de Gener, el President de Turquia Recep Tayyip Erdogan està duent a terme una operació militar en el Kurdistan sirià, concretament contra el cantó de Afrín, dins de la regió acte-administrada de Rojava. Afrín era un dels pocs llocs on la guerra pràcticament no havia estat present en tots aquests anys, no obstant això ara, amb amb l'accionar turc ha començat una invasió feroç i injustificada per 8 fronts cap a l'esmentat cantó, generant milers de desplaçats i morts civils a causa dels bombardejos.