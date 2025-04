Xirinacs

La Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs ha publicat aquest abril (2025) un nou text “Demòtica. Autoorganització del poble”. De nou, aquesta publicació s’ha pogut fer gràcies als col·laboradors i amics de la Fundació.

FRAGMENTS

“Convertir un poble en massa és una tasca tan fàcil com enredar una troca. A la inversa, convertir una massa en poble és una tasca tan difícil com desenredar-la. A més, doncs, de defensar els drets de l’àmbit individual, cal obrir decididament la defensa dels drets de l’àmbit públic.”

“Plens de coses, d’objectes socials i materials, som mancats d’una ferma, saludable, lliure i responsable persona o subjecte social, que sàpiga triar i exigir de forma adulta allò que li convé, que sàpiga recuperar el protagonisme essencial en una comunitat democràtica, arrel d’on surt tota sobirania i tot poder polític. Poble, alça’t i posa’t a caminar com a sobirà de tu mateix! Fuig de deixar-te arrossegar pels huracans tempestuosos com una fulla seca o com les barraques dels pobles marginats de la terra.”

“Plantem-nos i plantem cara al disgust diari de veure’ns venuts, estafats, domesticats o silenciats. Els únics protagonistes som nosaltres: el Poble”

“Quan la comunitat de qualsevol nivell arriba a la seva maduresa cal que s’emancipi, que s’independitzi, que assumeixi la seva llibertat i la seva responsabilitat igual que un individu major d’edat. No per exercir actituds prepotents, invasives, expansives, ans per practicar la germanor intercomunitària d’igual a igual. La condició normal d’una comunitat és la d’independència. Qualsevol altra condició és indigna de la humanitat.”

“Tota persona individual o col·lectiva, arribada a la seva majoria d’edat, a la seva maduresa, no solament té el dret inalienable a la seva independència, ans també en té el deure.”

Índex