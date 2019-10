Manifest de Condemna de la invasió turca sobre Rojava

Els col·lectius i organitzacions de la Marina Baixa signants d'aquest manifest volem expressar la nostra més rotunda condemna de Ja invasió del territori de Rajava i Nord i Est de Síria per part de l'exèrcit turc i els mercenaris yihadistes controlats per restat turc.

Aquesta invasió posa en risc el clima d'estabilitat i seguretat que les Forces Democràtiques Sirianes (SDF) havien aconseguit instaurar després d'anys de lluita contra l'estat islàmic.

Fa 7 anys el poble kurd va posar en marxa un sistema profundament democràtic que volia transformar la vida de milions de persones, establir un marc de respecte als drets humans, l'alliberament de la dona i garantir la convivència entre els diferents pobles que lla biten el territori, tot açò e11 el marc d'una guerra devastadora. Ho van fer sense cap mena de suport i en contra de totes les forces reaccionàries de la regió.

Després de l'assalt de l'ISIS contra Kobanê a l'any 2015, els EUA van començar a donar suport aeri i material bèl·lic lleuger. A principis d'any, l'ISIS va ser derrotat, i el projecte democràtic i d'autogovern s'havia consolidat. Ara l'exèrcit turc torna a tractar d'esclafar aquest model social mitjançant la violència militar i emparats amb la tecnologia militar pròpia del segon exèrcit de l'OTAN.

Amb aquesta flagrant violació del dret internaclonal per part de Turquia, milers de famílies sirianes es voran obligades a abandonar les seues cases, així com moltes altres ja estan sent víctimes dels bombardejos indiscriminats. Tenim la ferma convicció que els conflictes es solucionen per vies diplomàtiques i recordem que Turquia ja havia aplegat a un acord amb l'Administració del Nord i l'Est de Síria, amb la mediació dels EUA.

Finalment, exigim la fi de la invasió turca, així com de les hostilitats al nord de Síria, i la creació d'una zona d'exclusió aèria, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels cívils, La població siriana ja ha patit prou en set anys de guerra i, com a part de la comunitat internacional, 110 podem permetre que s'allargue,

Col·lectiu Portell (la Vila Joiosa)

Col·lectiu Corfoll (Altea)

Col·lectiu UltraVioletes (la Vila Joiosa)

Bloc Nacionalista Valencià Marina Baixa

Agrupació Valencianista Marina Baixa

Ateneu Cultural Les Casetes (la Vila Joiosa)

Plataforma Feminista Marina Baixa