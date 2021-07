Solidaritat

Una delegació catalana visita el nord-est de Síria per establir relacions de cooperació estable

Una delegació integrada per membres del Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, i entitats de la societat civil com Òmnium Cultural i la Casa Terra, han visitat durant aquesta darrera setmana la zona del nord-est de Síria

La delegació, formada per Ruben Wagensberg, Laura Pérez, Eulàlia Reguant, Montse Ortiz i Alguer Miquel, ha estat present en diversos camps de refugiats de l’àrea de Haseke i ha mantingut reunions amb l’Administració Autònoma del nord-est de Síria per tal d’establir relacions de cooperació entre ambdues regions en els àmbits dels drets humans (especialment en allò que fa referència al refugi), la cooperació tècnica per a la millora d’infraestructures afectades pel conflicte bèl·lic i el suport mutu en la lluita pels drets de les dones.

Els camps de refugiats que la delegació catalana ha visitat han estat Washukanni (15.000 persones refugiades i desplaçades internes) i Al-Howl (70.000 persones). En aquest darrer, el grup ha pogut constatar la complicada situació en què viuen milers de persones i la difícil gestió que afronta l’Administració Autònoma del nord-est de Síria. En paraules del diputat Ruben Wagensberg “Turquia, a banda de mantenir l’ocupació de zones com Serekanie o Afrin, efectua atacs diaris sobre altres regions del nord-est de Síria i fa temps que limita el nivell de l’aigua del riu Eufrates o bloqueja les estacions de bombeig d’aigua d’Alluk, que subministren a la regió de Hasaka afectant centenars de milers de persones, incloses les refugiades que acull la regió. Aquest fet agreuja la dificultosa gestió d’Al-Howl, on conviuen persones refugiades amb detingudes d’ISIS, moltes estrangeres, davant la inacció de la comunitat internacional”.

En aquest sentit, la delegació ha pogut conèixer de primera mà la situació a Qamislo, Haseke, Raqqa i Kobane, on s’han realitzat reunions amb entitats de dones i s’han visitat serveis per impulsar els seus drets. També s’han visitat zones devastades pel conflicte.

Una de les ciutats visitades ha estat Kobane, on l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb CIEMEN va treballar en un projecte de reconstrucció d’un parc de l’Ajuntament de Kobane, a través del Comitè de Reconstrucció de la ciutat. La tinenta d’alcaldia de Barcelona Laura Pérez ha explicat que “amb aquesta acció s’ha col.laborat en millorar l’espai públic i oferir espais de joc infantil, alhora que busca recuperar la memòria històrica de la lluita per la democràcia, els drets de la dona i la diversitat cultural i religiosa a la regió”. El projecte va contribuir en el component de subministrament de material de quatre tipus diferents: arbres i vegetació, empedrats i jocs infantils.

A Kobane, la delegació catalana ha estat rebuda per l’Associació de Familiars de Màrtirs i ha visitat el cementiri de la ciutat que recorda la resistència de Kobane i la memòria de les persones que van morir lluitant per la llibertat del poble kurd. “La tardor de 2014 tot el món mirava la resistència i sacrifici del poble kurd amb admiració. Set anys més tard sembla que la comunitat internacional prefereix mirar cap un altre costat i protegir el seu aliat Erdogan que persegueix i reprimeix el moviment kurd a Turquia, envaeix el territori kurd al Nord Est de Síria i bombardeja el territori kurd a Iraq”, ha assegurat la diputada de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant.

La delegació també ha estat formada per Montse Ortiz, d’Òmnium Cultural, i Alguer Miquel, de Casa Terra, amb l’acompanyament del documentalista Joan Giralt.