kurdistan

Turquia assassina Hevrîn Helef, secretària general del Partit pel Futur de Síria

Segons informacions publicades pel portal Kurdiscat , Hevrîn Helef viatjava d'Ayn Issa cap a Girê Spî quan el seu comboi fou atacat per mercenaris pro-turcs d'Ahrar ash-Sharqiya a l'autovia M4. La jove siriana va ser assassinada en l'atac i, posteriorment, els mercenaris turcs van anar matant els seus companys de viatge, inclòs el seu xòfer . El Partit del Futur de Síria fou fundat el març de l'any passat per defensar una Síria democràtica on hi convisquin les diferents minories ètniques i religioses en harmonia i respecte mutu. "Representa les esperances i aspiracions de tot el poble sirià per contribuir a enriquir la vida política i ajudar a trobar solucions a la crisi siriana, que s'ha tornat molt complexa". Defensa una societat pluricultural i multinacional, just el contrari del projecte genocida de l'Estat turc que vol imposar una neteja ètnica sota supremacia turca amb grups titelles.