Sant Jordi 2025

Més enllà del tarannà festiu, renaix la diada combativa per la llengua

Milers de persones s’han manifestat aquesta tarda pels carrers cèntrics de Barcelona per recuperar la Diada combatiu d’anys enrere com la de 1978 -ple debat de l’Estatut- , 1981 -mantenint en la memòria el 23F o el manifest dels 2.300- o simplement la de 1985 -brutalment reprimida per les forces policials espanyoles com les anteriors esmentades-. La mobilització convocada per la plataforma Sant Jordi per la Llengua, tenint en compte la situació d’emergència lingüística pel que fa al català i exigir a les administracions polítiques valentes per revertir la situació. En aquesta línia s’ha criticat que l’Ajuntament de Barcelona hagi fet el pregó de la diada “en castellà” i que el Govern ha fet els actes principals de la Diada “a Madrid”. Tal com han remarcat els portaveus de la Plataforma, Adrià Font i la Núria Alcaraz.

La marxa ha aplegat més de quinze mil manifestants i ha comptat amb el suport de més de dues-centes entitats entre les quals hi ha Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana, el Sindicat de Llogateres, CIEMEN, el Centre Irídia, la Crida LGTBI, Intersindical, CGT Ensenyament, USTEC, Unitat contra el Feixisme i el Racisme i la Comunitat Palestina.

A l’explanada del Born, s’ha fet un acte polític conduit per la periodista Laura Aznar i l’artista Jèssica Pulla, premi Martí Gasull, Màrius Serra, ha parlat del present, passat i futur de la lluita per la llengua i ha recordat que l’any 1985 la policia espanyola va conjugar el “verb atonyinar” en una manifestació com aquesta. “Ara conjuguen el verb engalipar-nos, i per això som aquí”. En català hem de jugar a l’atac”, ha dit, i no en la defensa.

Serra ha concretat que “Anar a l’atac vol dir prendre la iniciativa, i fer-ho amb naturalitat i fermesa”, ha dit, i ha reivindicat que “el català sempre suma, i per això ha estat un passaport a la catalanitat i sempre ha estat llengua d’acollida”.

L’acte també ha comptat amb la intervenció de Naoufal Amrani Ouazzani Semmari, militant del Sindicat de Llogateres i Llogaters, de la humorista catalana Oye Sherman i el grup Svetlan. L’acte ha finalitzat amb una festa amb l’actuació de Jèssica Pulla i el concert del duet barceloní, que ha presentat el seu darrer EP, Sarnalona.

També hi han hagut actes reivindicatius en altres ciutats, com a Girona, on un miler de persones s’han manifestat pels carrers.

En aquesta ocasió, la manifestació ha estat convocada per la Taula per la Independència i ha comptat amb les adhesions de Guanyem Girona, Junts, ERC, la CUP, Òmnium Gironès, la Intersindical, la IAC, els Consells Locals de la República, l’ANC, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la Fundació Llibreria Les Voltes, el casal independentista El Forn, l’ADAC, l’Ateneu 24 de Juny, els CDR de Girona i Salt o l’Ateneu Popular Salvadora Catà.

També cal remarcar, que la Diada amb caràcter més festiu, sense deixar enrera la seva projecció lingüística pel que fa a la llengua catalana s'ha celebrat arreu dels Països Catalans.

