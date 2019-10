Kurdistant

Turquia inicia la invasió del Nord-Est de Síria per Serê Kaniyê

Turquia va iniciar a les 15:00 d'avui (hora catalana) la invasió del Nord i Est de Síria. Aviació turca va atacar la ciutat de Serê Kaniyê (en àrab Ras al-ain) i Girê Spî (Tell Abyad) creant el terror a la població civil. Simultàniament l'agència oficial del règim turc, Anadolu , ha comunicat que els mercenaris de l'anomenat Exèrcit Nacional Sirià, format per islamistes i opositors a Àssad, han entrat a Síria per la frontera turca. Erdogan ha batejat l'atac genocida contra els kurds de Síria com a "Operació Primavera". Els EUA han retirat les seves tropes a la zona "per por a ser víctimes de l'atac turc" mentre el govern sirià continua sense donar mostres d'existència. Rússia i l'Iran han aprovat l'atac turc, com ja van fer amb l'annexió turca d'Efrîn mentre exigien a la minoria kurda que es sotmeti al govern d'Àssad que es nega a reconèixer l'existència dels kurds.