Només Qatar i Espanya han donat suport explícit a Erdogan en la seva intenció d’envair Rojava (Kurdistan sirià)

Segons informa el Kurdiscat , la invasió turca contra el Nord i Est de Síria va iniciar-se a les 10:44, hora local, d’ahir amb atacs simultanis d’artilleria i aviació. Les forces turques, amb mercenaris auxiliars àrabs sirians van atacar un front ampli de 80 quilòmetres: Dêrik, Kobanê, Qamixli, i sobretot les ciutats de Serêkaniyê i Girê Spî, han estat víctimes dels atacs d’Erdogan i els seus lacais.

En total onze persones van morir les primeres tretze hores d’invasió. Vuit civils kurds i tres militars de les Forces Democràtiques Sirianes (SDF) que van fer front als atacs del segon exèrcit de l’OTAN. Unes 300.000 persones es van desplaçar o bé de forma voluntària o bé per les SDF que van dur-les a la rereguarda. Els milicians van desplegar-se a la frontera per evitar víctimes civils a mans dels islamistes pro turcs.

Aprofitant la nit els invasors van llençar atacs terrestres a Serêkaniyê i Girê Spî. Les forces invasores no van poder penetrar a territori sirià i van ser refusades per les SDF. Aquest matí han mort cinc dels atacants turcs i les SDF tenen els seus cossos.

Les reaccions internacionals han estat gairebé unànimes però poc concretes. Només Qatar i Espanya han donat suport a Erdogan en la seva agressió. EUA ha mantingut una actitud erràtica. Trump ha assegurat que no acceptarà una actuació inhumana d’Erdogan i ha amenaçat amb “quelcom més que sancions”. Alhora però, va dir que no li importava si els 10.000 presos de l’Estat Islàmic escapaven ja que anirien a Europa i no als EUA i que els kurds “lluiten per la seva terra”, per tant no era problema dels EUA. “Ells no ens van ajudar a la Segona Guerra Mundial ni a Normandia”, va afirmar el president republicà. Als mateixos EUA una proposta bipartisana (demòcrata i republicana) ha estat presentada per congressistes i senadors per tal d’aprovar sancions econòmiques a Turquia per la seva agressió.

D'altra banda Erdogan ha amenaçat Europa: "Si ni tan sols proveu definir la nostra operació com una invasió, la nostra feina és ben fàcil: Obrim les portes i us enviem els 3,6 milions de refugiats."