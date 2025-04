Sant Jordi 2025

La manifestació "Sant Jordi per la Llengua" finalitzarà a la plaça Comercial del Born

Sant Jordi per la Llengua ha anunciat avui un canviderecorregut de la manifestació que es durà a terme demà, diada de Sant Jordi, i que finalitzarà la marxa a la plaça Comercial del Born en lloc de l’Ajuntament.

Aquest canvi de recorregut es deu a la tradicional convocatòria de l’Audició de sardanes de Sant Jordi, a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal. Un esdeveniment que si bé no coincidiria amb l’acte final en temps, dificultaria el muntatge de l’escenari. Un muntatge que, al mateix temps, afectaria el funcionament de l’audició, raó per la qual des de Sant Jordi per la Llengua s’opta per aquest canvi de recorregut.

La nova localització, la Plaça Comercial del Born, serà testimoni d’un acte final que combinarà la reivindicació amb la celebració. La mobilització convocada per Sant Jordi per la Llengua suposa la recuperació del caràcter reivindicatiu i combatiu de la diada de Sant Jordi. Presentat per la periodista Laura Aznar i l’artista Jèssica Pulla, l’acte comptarà amb les veus de l’escriptor Màrius Serra, que parlarà del present, passat i futur de la lluita per la llengua, Naoufal Amrani Ouazzani Semmari, militant del Sindicat de Llogateres i Llogaters, i l’Oye Sherman, la humorista catalana que farà un discurs sobre les discriminacions lingüístiques.

Un cop finalitzada aquesta primera part de l’acte, des de Sant Jordi per la Llengua es convidarà el públic a quedar-se per celebrar la recuperació d’aquest esperit combatiu de Sant Jordi amb el qual serà una autèntica festa. En primer lloc, l’acte comptarà amb una breu actuació de la mateixa Jèssica Pulla. Per últim, les responsables de tancar aquesta diada de Sant Jordi seran la Júlia Díaz i en Roc Bernadí, cantants del grup Svetlana.

Per a les pròximes informacions relatives al transcurs del Sant Jordi per la Llengua la portaveu Núria Alcaraz atendrà la premsa a les 11.15 h a la Font del Trinxa. Abans de la manifestació seran l’Adrià Font i la Núria Alcaraz qui atengui les preguntes de la premsa, ho faran a les 18.50 a la mateixa font mencionada.