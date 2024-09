LLENGUA

Acte de presentació del Correllengua Llera del Ter - Gavarres

El dimecres 25 de setembre començarà el Correllengua a les 18 h a Madremanya, on assistirà el president de l'ANC, en Lluís Llach, per llegir el manifest del Correllengua 2024.

Dimecres 25 de setembre a les 18 h a la plaça de l'Església de Madremanya

- Amb els parlaments de:

- 1 representant de cada entitat organitzadora i dels ajuntaments que hi col·laboren

- Benvinguda de l'alcaldessa de Madremanya

- Lectura del manifest per part de Lluís Llach (president ANC- assemblea)

Torna amb més força que mai el Correllengua als municipis de la Llera del Ter, després d'anys sense organitzar-se

Un grup d'entitats dels diferents municipis de la Llera del Ter (Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Madremanya, Juià, Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Medinyà, Sant Martí Vell, Flaçà i Sant Joan de Mollet) han estat treballant conjuntament per organitzar per primera vegada el Correllengua a tots els municipis.

El dimecres 25 de setembre començarà el Correllengua a les 18 h a Madremanya, on assistirà el president de l'ANC, en Lluís Llach, per llegir el manifest del Correllengua 2024. A més intervindran un membre de cada entitat orgnitzadora (Connexió Papyrus, Mollet Cultura, ARC Flaçà, Casal Independentista Guillem Agulló de Celrà, CDR Ter-Gavarres, l'ANC de la Llera del Ter, Acció Cultural de Celrà, Gegants de Celrà, Ateneu Popular la Pioixa de Bordils i l'Associació Esplai Medinyà i també s'ha convidat un representant de cada Ajuntament.

Com a acte central, s'organitza el dissabte 28 a les 20:30h al casal de Bordils la 1a Mostra Itinerant de Glosa de la Llera del ter - Gavarres, on participaran quatre glosadores conegudes per guanyar o quedar entre les primeres al combat de glosadors de Verges i d'altres municipis. També s'hi podrà sopar. Aquest acte, neix amb la voluntat de cada any traslladar-se de municipi i ser itinerant per celebrar-se així un any a cadascun dels 11 municipis.

Altres actes son la presentació del llibre "El silenci que heu de témer" de Francesc Ribera "Titot" a Flaçà, un curs per aprendre a ballar sardanes a Mollet, un sardinada popular amb l'actuació del grup "Els Combatents" a Celrà, jocs per la mainada i vermut a Sant Martí Vell, una visita guiada al Castell de Juià, una gimcana familiar a Medinyà, una cercavila de gegants a Cervià de Ter, una passejada amb capgrossos fins al banc gegant a Sant Jordi Desvalls i l'acte de tancament a Viladasens amb la signatura del manifest per part de totes les entitats i ajuntaments i una actuació musical.

Alhora els diferents ajuntaments s'han compromès amb les entitats ha anar aprovant la moció del Correllengua 2024 de la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua), en aquest moments ja l'han aprovada a Flaçà, Celrà, Medinyà i Sant Martí Vell.

EL grup d'entitats impulsores del Correllengua treballem amb l'objectiu de fer difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la cultura popular arreu dels municipis, mitjançant activitats lúdiques, festives, participatives i per a tothom.

Acció Cultural de Celrà