Català

Correllengua a Tàrrega

L'Agrupació d’Entitats de Tàrrega (Agenta) i la Regidoria de Cultura de la capital de l’Urgell tornen a unir forces amb motiu del Correllengua i la Castanyada 2023, un cicle d’activitats festives i reivindicatives en favor de l’ús social del català i les seves tradicions. L’esdeveniment torna al seu calendari habitual després que l’any passat se celebrés al juny i donés el tret de sortida, des de la capital de l’Urgell, als actes arreu dels Països Catalans. Les activitats es desenvoluparan del dijous 26 al dimarts 31 d’octubre amb concerts, conferències i activitats per als més petits de la casa. El Correllengua 2023 de Tàrrega celebrarà 27 anys de la iniciativa i honorarà la figura del poeta Joan Brossa, del qual enguany es compleixen 25 anys de la seva mort. Cal apuntar que els actes del Correllengua se celebren a la capital de l’Urgell des de l’any 2002.

L’agenda d’activitats arrencarà el dijous 26 d’octubre (20 h) al Local de la Societat Ateneu amb la conferència “Joan Brossa i el seu compromís amb la terra” a càrrec de la doctora en Filologia catalana i llicenciada en Història de l’art Glòria Bordons. Val a dir que la pedagoga i investigadora de la literatura és considerada la màxima especialista en l’obra de Brossa.

Els actes centrals de la commemoració del Correllengua 2023 a Tàrrega tindran lloc el dissabte 28 d’octubre (17.30 h) a la plaça del Carme amb l’encesa de la flama i la lectura del Manifest, enguany a càrrec de la periodista Gemma Peris, directora de l’emissora municipal Ràdio Tàrrega. Posteriorment la companyia Alea Teatre oferirà un espectacle d’animació infantil durant el qual hi haurà xocolatada popular i venda de castanyes gràcies a la col·laboració dels Amics dels Escoltes. La jornada s’arrodonirà amb l’actuació del Cor Galindaina de música tradicional, que actuarà al Teatre Ateneu en el marc del Cicle Coral de Tardor (20.30 h).

Les següents propostes arribaran l’endemà, diumenge 29 d’octubre. Al matí (9.30 h) està programada una caminada pels voltants de Tàrrega, organitzada per Agrupació Excursionista i 100x100 Fondistes, mentre que a migdia (11.30 h) la plaça de les Nacions Sense Estat acollirà un vermut popular amenitzat per Tal Kual, que inclourà la primera competició del popular joc Paraulògic de la capital de l’Urgell.

Festa de la Castanyada

La festa per promoure el català i les seves tradicions es complementarà amb la celebració de la Festa de la Castanyada, el dimarts 31 al vespre (21.30 h) a l’Espai MerCAT. El menú tindrà preus populars i hi haurà opció vegana. Els tiquets per assistir al sopar es poden adquirir a la Botiga del Museu (c. Major, 11) i també al formulari que trobareu al web. La festa culminarà a ritme de música amb les cançons populars i de taverna del grup Julivert i DJ Sega (a mitjanit). A més a més, tant la tarda del dimarts 31 d’octubre com els dies previs, els membres de l’Agrupament Escolta instal·laran una parada de venda de castanyes torrades a la plaça de les Nacions Sense Estat.

El regidor de Cultura, Miquel Nadal, ha subratllat aquesta nova col·laboració entre el consistori i el teixit associatiu targarí per oferir activitats participatives i dinamitzadores al municipi i per conscienciar de l'ús social del català. Nadal ha manifestat que “és un honor acollir activitats honorant Joan Brossa, poeta avantguardista català molt compromès amb la terra”. Alhora ha expressat la necessitat de “seguir treballant per posar la llengua i la cultura catalanes al centre”.