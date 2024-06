Correllengua

Masquefa batega recordant M. Carme Junyent en els actes centrals del Correllengua 2024

Amb la memòria de M. Carme Junyent ben present, aquest dissabte 25 de maig el municipi de Masquefa ha obert les portes a la celebració dels actes centrals del Correllengua 2024. La cultura popular, la història local i, sobretot, lai amb més presència arreu del territori han estat els eixos principals sobre els quals ha transcorregut la jornada, organitzada per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’Ajuntament de Masquefa.Durant vuit hores, elsa través dels carrers, les places i els edificis de la seva vila natal en un acte centrat en la. Més de dues-centes persones han assistit a la desena d’activitats que s’han celebrat al llarg de la jornada i que tenien com a objectiuTant el president de la CAL, Jaume Marfany, com l’alcalde de Masquefa, Roger Vázquez han parlat del llegat de Junyent ens els seus parlaments. Marfany ha fet referència a la visió optimista d’aquesta destacada lingüista i filòloga, quan deia que, i està disposada a fer-ho,a l’hora de salvar el català de la seva extinció. També ha parlat de la situació actual, assegurant que en aquests momentsi dels Països Catalans “L’alcalde de Masquefa, per la seva banda, ha destacat la dedicació i el compromís de Junyent envers la vila i envers la llengua., ha assenyalat fent referència a celebracions com les del Correllengua.Els actes centrals del Correllengua 2024 també han comptat amb una, a càrrec de l’historiador local Joan Luna. Durant l’activitat, s’ha passat per davant de la, ubicada al número 55 del carrer Major. Allà la seva mare hi tenia una botiga de roba. Es tracta d’un edifici que als anys de la Segona República va ser la seu de la UGT masquefina, on s’hi va crear la primera biblioteca de la localitat. Una altra parada que no podia faltar és la que s’ha fet a la plaça de Josep Maria Vila (pl. de l’Estació). Allà, al Casal l’Alzinar, Junyent solia fer de lloro per Nadal al Joc del Quinto i quan hi havia eleccions municipals hi moderava els debats dels candidats a l’alcaldia.Al final de la jornada ha arribat un dels moments culminants de la celebració. Al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo s’hi han fet. Aquestes han comptat amb la participació dels Diables, els Gegants i el Ball de Bastons de Masquefa i dels Gegants de La Beguda. L’Esbart Mitjacana de La Beguda Alta, a més, ha fet una exhibició de balls tradicionals i la Coral L’Alzinar ha interpretat dues cançons. Tampoc ha faltat la tradicional encesa de la Flama del Correllengua, a càrrec del Club Excursionista Anoia, i la lectura del Manifest, per part de l’actor Esteve Roig. La Companyia Memory ha tancat la celebració representant l’espectacle Perdó, una obra humorística que tracta sobre la dificultat de mantenir el català en les converses.