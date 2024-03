Català

Arrenca el Correllengua 2024, dedicat a M. Carme Junyent, per reivindicar que “encara hi som a temps”

El pròxim dijous 4 d’abril, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), en col·laboració amb el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA), celebrarà un. A les set de la tarda, des de l’aula Joan Maragall de la Universitat de Barcelona (UB), es farà una taula rodona per debatre sobre la diversitat lingüística i com conviure-hi. A la vegada, es reivindicarà que “encara hi som a temps”, com deia M. Carme Junyent, a l’hora d’evitar l’extinció del català.Tal com assenyalen des del Secretariat Nacional de la CAL, Junyent és. Al llarg de la seva vida es va dedicar tant a l’estudi de les llengües amenaçades i minoritzades com a la defensa del català. De fet, com a coneixedora de les causes i els processos que provoquen la desaparició d’una llengua, fa anys va alertar sobre la seva possible extinció.”, va afirmar.Dijous 4 d’abrilubicada a l’edifici històric de la UB, se celebrarà la taula rodona titulada Com conviure amb la diversitat lingüística? Els ponents seran, membre del GELA;, presentador i guionista, i, activista i educadora. La discussió estarà moderada per, president de la CAL. També tindrà lloc la lectura del Manifest del Correllengua 2024 a càrrec de l'autor, el filòleg i escriptorL’acte d’inici del Correllengua 2024 ha estat organitzat amb la col·laboració del GELA, un grup de recerca, dependent de la Universitat de Barcelona, del qual. L’altre esdeveniment previst per a les pròximes setmanes és l’acte central del Correllengua. Aquest se celebrarà a Masquefa, la vila natal de Junyent, els dies. En aquest cas, la programació dels actes es farà conjuntament amb l’Ajuntament del municipi i les entitats de la població.Finalment, pel que fa al cartell de l’edició d’enguany, ha estat dissenyat per, estudiant de Disseny Gràfic i Creacions Digitals. Amb aquest cartell l’autora ha volgut retre un especial homenatge a M. Carme Junyent, representant la lluita per la llengua i la transcendència del feminisme. “L'ús de l'estil geomètric aporta dinamisme i modernitat al disseny, reforça la seva expressió visual i la seva significació simbòlica”, explica.Des de la CAL us animem a assistir a l’acte d’inici del Correllengua del pròxim 4 d’abril així com als actes del mes de maig. Agrairem que confirmeu l’assistència enviant un correu a cal@cal.cat o bé trucant al 93 415 90 02.El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del país. Des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalana des del 1996. Gràcies a la implicació de moltes entitats i col·lectius, i a la participació de milers de persones, cada any s’organitzen centenars d’actes en el marc del Correllengua.Enguany, amb la frase de M. Carme Junyent “Les llengües no moren per raons lingüístiques, sinó perquè els parlants deixen de parlar-les”, volem arribar a tots els indrets del país, sumant aquesta reivindicació a l'habitual de Llengua, Cultura i Llibertat.Com cada any, des de la CAL animem els organitzadors del Correllengua a rememorar la vida i la tasca de la persona homenatjada. De la mateixa manera, encoratgem totes. Només així s’aconseguirà dotar el moviment de major transversalitat i sumar-hi nous públics.