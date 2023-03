Correllengua

Arrenca el Correllengua 2023, que homenatja l'escriptor Joan Brossa

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana dedica el Correllengua 2023 a l’escriptor Joan Brossa. Enguany, l'acte d'inici tindrà lloc el 15 d'abril a la Fundació Joan Brossa i l'acte central serà a Corbera d'Ebre els dies 5 i 6 de maig

La 27a edició del Correllengua es dedica a Joan Brossa, el poeta avantguardista català més important de la segona meitat del segle XX.



Com a entitat impulsora del Correllengua, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) pretén, a través de la vida i l’obra de l’autor, reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català, així com exaltar el llegat de l’obra de Brossa.



L'acte inicial del Correllengua, enguany tindrà lloc al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa el 15 d'abril. Per dur a terme la jornada comptem amb la col·laboració de la Fundació, amb qui estem treballant de manera conjunta perquè el tret de sortida del Correllengua 2023 sigui el més especial possible, i no hi ha millor espai per començar a retre homenatge a l'autor que a l'espai on s'hi preserva el seu llegat i la memòria des del present i en totes les vessants creatives, essent alhora, un centre on es transgredeixen les arts. A la Fundació a més de conservar i promoure l'esperit interdisciplinari i transgressor de la seva producció, es busca que l'espai sigui la casa de la creació contemporània dedicada a l'experimentació, a l'estudi de nous llenguatges expressius, a l'exhibició i a la divulgació.

La jornada comptarà amb la presència de diversos convidats relacionats amb la llengua i cultura catalanes, així com dels representants de la CAL i de la Fundació Joan Brossa. Glòria Bordons, experta en Joan Brossa, contextualitzarà la figura de l'autor i el seu compromís amb el territori i la llengua catalana. L'escola Memory i Carles Rebassa amenitzaran la jornada amb els seus respectius espectacles. Més tard, els assistents podran visitar l'exposició Altres Brosses.





L'acte central del Correllengua, en el qual es desenvolupen els actes que en són habituals, tindrà lloc a Corbera d'Ebre, els dies 5 i 6 de maig de 2023.

Per fer aquests actes comptem amb la participació de les entitats culturals de la vila i del suport de l’Ajuntament de Corbera d'Ebre (xerrades sobre l’escriptor, audiovisuals, espectacle infantil, lectura de poemes, actuació d’una coral, concert musical, encesa de la Flama, lectura del Manifest…).

Com cada any, el Correllengua cerca el suport i la complicitat d’entitats referents del país que ajuden a multiplicar-ne l’impacte, dotar el moviment de més transversalitat i sumar-hi nous públics. Recordem que la CAL facilitarà un autocar per assistir a l'acte.



La CAL està treballant en l'elaboració d'un Dossier per a les Escoles i d'una Guia del Correllengua plena de recursos per als organitzadors del Correllengua, on hi podran trobar eines i propostes per als seus respectius actes. També es posaran a l'abast de tothom el Cartell, l'Exposició i el Manifest, que enguany ha estat elaborat per l’actriu Carme Sansa.



Què és el Correllengua?

El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del país. Des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalana des del 1996. Gràcies a la implicació de moltes entitats i col·lectius, i a la participació de milers de persones, cada any s’organitzen centenars d’actes en el marc del Correllengua.



Enguany, sumem als objectius generals de la iniciativa l'anhel de convertir el Correllengua en un espai on els nous parlants de la llengua, o els no habituals, s'hi sentin a gust i hi participin i colaborin.

Sota el lema "Volem viure plenament en català", volem arribar a tots els indrets del país, sumant aquesta reivindicació a l'habitual Llengua, Cultura i Llibertat.



Com cada any, des de la CAL animem els organitzadors de Correllengua a rememorar la vida i l’obra de Joan Brossa en els actes que programin. De la mateixa manera, encoratgem totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori. Només així s’aconseguirà dotar el moviment de major transversalitat i sumar-hi nous públics.