Correllengua

El Correllengua al barri de Sants de Barcelona amb una trentena d'activitats

El 21 d’octubre passat, a la rambla de Sants, un any més es va fer barri. Des de les deu del matí fins a la mitjanit, aquest passeig es va convertir en l’escenari d’una trentena d’activitats, totes elles organitzades en el marc del Correllengua 2023 de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. La majoria d’actes es van fer amb una finalitat: difondre la llengua i la cultura catalanes, convidar tothom a parlar català i, en definitiva, celebrar la catalanitat al carrer.

Pilar dels Borinots, els Castellers de Sants.

Tal com expliquen alguns membres de la comissió organitzadora del Correllengua, des de fa alguns anys en aquesta diada hi participa molta gent. Si bé el matí sempre és més tranquil i els assistents tenen temps de passejar i visitar la quinzena de parades que hi ha al llarg de la rambla de Sants, a la tarda és quan arriba el moment àlgid amb l’arribada de la Flama del Correllengua, la lectura del Manifest i l’actuació de la Coral Sant Medir.

Enguany, la lectura del Manifest va anar a càrrec d’Assumpta Sogas, com a representant dels Castellers de Sants, que aquest 2023 compleixen trenta anys. Després d’ella, l’activista Albano-Dante Fachín va fer un parlament en el qual va destacar la importància de mantenir la llengua.

El dinar va anar a càrrec del restaurant Terra d’escudella.

Fachín va explicar que quan va arribar a Catalunya des d’Argentina i va veure que la llengua que es parlava en aquest país era el català, va trobar inexcusable no parlar-lo. També va assenyalar que la ciutadania hauria de fugir de tots aquells polítics que no tenen com a prioritat la seva defensa.

La jornada de dissabte 21 d’octubre també va comptar amb altres activitats, com la representació de l’espectacle infantil “A de Brossa”, d’Assumpta Mercader, enfocat a encomanar als infants el plaer de jugar i divertir-se amb les lletres i les paraules.

Una altra de les novetats va ser la proposta de la Cooperativa la Granadella, que va regalar una olivera a totes aquelles persones que portessin un test de 20 cm de diàmetre. En total, es van plantar fins a 150 arbres que en un any ja estaran preparats per donar olives.

Finalment, a la tarda, es va organitzar un taller per aprendre a fer un pilar amb l’ajut dels Castellers de Sants; va tenir lloc una ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat, amb gran afluència de públic, i a les set es va representar l’espectacle “Perdó”, a càrrec de la Companyia de teatre musical Memory.

La jornada va acabar amb una actuació de la colla de Diables i Tabalers de l’Escola Barrufet i dels Diables i Tabalers de Sants, així com amb la música del punxadiscos Gogos.

L’actuació de la Coral Sant Medir va aplegar un gran nombre de públic. Al fons es pot veure un mosaic fet pels deu centres educatius de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.Un cap de setmana ple de cultura

El dia abans i l’endemà del Correllengua de Sants, també es van fer dos actes al districte relacionats amb la festa major de la llengua i la cultura catalanes.

Per una banda, divendres, a la botiga Abacus del Mercat d’Hostafrancs, va tenir lloc el lliurament de premis de la 15a edició del Concurs de Cartells del Correllengua. L’acte va comptar amb una actuació de la Coral Sant Medir, que va representar una cançó en Llengua de Signes Catalana (LSC).

Ja diumenge, a les deu del matí, divuit persones van participar en un itinerari brossià que es va fer per Montjuïc. Al llarg de dues hores, plenes de cultura i de natura, es va fer un repàs a la vida de persones referents per a Joan Brossa, el poeta homenatjat en el Correllengua d’enguany. A més, es van llegir poemes que ell mateix va escriure per a personatges com Carmen Amaya, Joaquim Blume, Charlie Rivel i Charlot.