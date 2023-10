Correllengua

Un nou model de Correllengua al Berguedà culmina aquests dies a Berga i Avià

S'ha centrat en la cooperació i el treball en xarxa amb la participació de nou municipis i més d’una trentena d’activitats.

Aquest és el resum numèric del Correllengua que s’està celebrant aquest 2023 a la comarca del Berguedà. Un model centrat en el treball en xarxa que ha mobilitzat per a l’ocasió un gran nombre de persones amb ganes de lluitar novament per la llengua, la cultura i la llibertat.

“Creiem que era important que comencés a ressorgir alguna cosa, la gent s’ha deixat d’organitzar i reunir per reivindicar aspectes tan bàsics com la llengua”, expliquen des de la comissió organitzadora.

L’any passat, en veure que costava celebrar el Correllengua al territori, van pensar que de cara al 2023 seria interessant estendre’l per tota la comarca. És per aquest motiu que des d’aquest estiu els seus impulsors s’han posat en contacte amb diferents entitats per tal d’implicar el màxim de col·lectius possibles i fer un Correllengua divers. “Creiem que sempre té bastant més força quan el poble se’l fa seu”, asseguren.

El resultat de tot plegat ha donat pas a una campanya molt participativa i plural, que fa una especial incidència en els més joves. Però no només això. En el que posen més èmfasi els organitzadors és en aquesta xarxa de suport que s’ha anat teixint entre els veïns i veïnes del Berguedà. Unes relacions “que ja havien estat creades anteriorment per les nostres mares i àvies” i que consideren “molt valuoses”, fins i tot per mantenir el català que es parla al territori.

“Ens hem trobat solidaritat entre tota la gent de la comarca, tothom ha intentat aportar el seu granet de sorra”, expliquen. I és que entre les diferents associacions hi ha hagut molta cooperació a l’hora de deixar-se material o compartir consells pel que fa a l’organització d’actes multitudinaris.

Entre els actes més destacats de la present edició hi ha el lliurament de premis que se celebrarà diumenge 29 d’octubre al matí. Es tracta de l’acte de cloenda d’un concurs literari en el qual han participat un gran nombre d’escoles i instituts de la comarca. Els alumnes de cicle superior de primària i tots els de l’ESO han hagut de crear un poema visual a l’estil de Joan Brossa després d’haver treballat la seva obra a l’aula amb els seus professors i professores de català.

El dia de l’entrega de premis, a més, es farà un recital poètic en el qual persones de diferents edats, algunes de les quals han après català d’adultes, llegiran poemes del poeta avantguardista. El certamen s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal i Òmnium Berguedà.

Un altre dels actes a remarcar és la creació d’un mural de paraules berguedanes que es farà a Avià, l’últim municipi de la comarca en acollir el Correllengua. S’hi escriuran tots els mots que han proposat els nens i nenes al llarg d’aquests mesos de setembre i octubre.

Finalment, des de l’organització també subratllen que el cap de setmana del 27 al 29 d’octubre es farà la projecció del reportatge “Catalunya Nord: el català, a judici” emès al 30 minuts, un treball que analitza l’estat actual de la llengua catalana a l’estat francès. L’acte comptarà amb la intervenció del director del programa, Carles Solà.

Com bé afirmen els impulsors del Correllengua aquest any: “El Correllengua és una fantasia, ha de ser un exemple i ha de créixer. El que tenim ara és el mínim que hauríem de tenir al Berguedà“. És per aquest motiu que també animen la resta de comarques del Principat a establir vincles de suport entre totes les entitats del territori, a crear una bona xarxa que servirà per als futurs correllengües, però també per dur a terme accions de país sempre que es consideri necessari.