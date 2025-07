Turistificació

Barcelona acull una conferència internacional sobre l'aviació i el turisme massiu amb vista sobre l'expansió de l'aeroport d'El Prat

Amb la recent proposta del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l’expansió de l’aeroport d’El Prat com a teló de fons, el cap de setmana vinent desenes de moviments de diversos tipus (social, ambiental i barri) es reuniran a Barcelona al congrés “Més enllà de l’aviació, el turisme i el capitalisme”. Un esdeveniment dirigit per la xarxa global Estigueu a terra i el Plataforma Zeroport, en l'organització de la qual participa Ecologistas en Acción, que comença amb l'objectiu de treballar i unir forces en la lluita contra l'impacte negatiu del trànsit aeri i el turisme.

Des de demà, dijous fins al diumenge vinent, el programa dissenyat per a l’esdeveniment oferirà nombrosos espais i formats (fabricants, presentacions o grups temàtics) en els quals s’exposen els vincles entre el transport aeri i el model de turisme massiu, dos sectors que són. Necessiten i s’alimenten mútuament. També hi haurà tallers sobre estratègies de resistència, conferències, activitats interactives i esdeveniments culturals i artístics.

D'altra banda, les organitzacions posen de manifest la naturalesa global del Congrés. Tot i que la major part de l’activitat tindrà lloc a Barcelona, es faran dues reunions més paral·lelament a Ciutat de Mèxic i Bangalore, establint connexions telemàtiques entre elles.

Aquest congrés està previst sense vols. Més de cent activistes que participaran a Catalunya viatjaran per terra de 12 països diferents: Espanya, Bèlgica, Polònia, Regne Unit, Àustria, Alemanya, França, Portugal, Països Baixos, Itàlia, Hongria i Dinamarca. També inclou la participació en línia de persones d’Irlanda, Estats Units, Canadà, Colòmbia, Suïssa, Geòrgia, Sud-àfrica i Suècia.

Segons Pablo Muñoz, coordinador de l’Àrea de Mobilitat Sostenible d’Ecologistes en Acción, “L’augment del transport aeri i el turisme massiu són dues cares de la mateixa moneda, especialment en casos com Espanya. Els plans d’Aena i el Ministeri per ampliar la capacitat de 13 aeroports turístics a tot el territori ho demostren. Hem de canviar de rumb i aturar el dopatge continuat d’un model basat en la hipermobilitat i superar la capacitat de transport de municipis i territoris, i que ignora conscientment els impactes sobre les persones i els ecosistemes. Aquest congrés servirà per construir visions alternatives desitjables i sostenibles que puguin donar forma a les polítiques de mobilitat i turisme a curt, mitjà i llarg termini ”.