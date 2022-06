Correllengua

La CAL celebra a Tàrrega l'acte d'inici de la 26a edició del Correllengua

L’acte central va tenir lloc dissabte 11 de juny a la plaça del Carme, al peu del Monument als Països Catalans. En aquest simbòlic indret, els infants de Targalets i Targalots, que van arribar en cercavila a la plaça, van encendre la flama del Correllengua mentre que el periodista targarí Marc Andreu va encarregar-se de llegir el Manifest, obra de Vicent Partal, director de Vilaweb. El text posa de relleu el pensament de l’escriptor valencià Joan Fuster, al qual es dedica el Correllengua d’enguany en el marc del centenari del seu naixement.

El regidor de Cultura, Carlos Vílchez, i el president de la CAL, Jaume Marfany, també van intervenir a l’acte per posar en relleu la sòlida aliança entre el municipi i el Correllengua com a expressió d’identitat dels Països Catalans. Marfany, per la seva part, va incidir en la necessitat de projectes com el del Correllengua per avançar en el ple reconeixement de la unitat de la llengua catalana, pel foment d’uns hàbits de fidelitat lingüística, per la conscienciació sobre els referents i els marcs culturals que ens són els propis i per assolir la plena normalitat del català arreu del territori i en tots els àmbits, destacant que tan de bo el Correllengua no hagués d’existir, però que, malauradament, resulta imprescindible. També va agrair a Tàrrega el seu compromís amb el projecte, destacant la seva gran activitat cultural compromesa amb la llengua.

Durant la tarda, en diferents indrets, van succeir-se altres propostes culturals i familiars: l’espectacle infantil d’Els Salats amb una xocolatada dels Amics dels Escoltes, el recital poètico-musical de Jaume Calatayud i Vicente Monera, i el concert d’Els Xicots de l’Esplai.

Al matí, van oferir-se rutes turístiques sobre la Tàrrega històrica i la Tàrrega ‘pedroliana‘, seguides d’un vermut a “La Soll” amenitzat amb les actuacions folklòriques de les agrupacions targarines Guixanet, Esbart Albada i Gitanes de La Soll.

El programa d’activitats ja va arrencar divendres a la Casa Consistorial amb una taula rodona sobre l’obra dels escriptors Manuel de Pedrolo i Joan Fuster, autors que destacaren per la seva aferrissada defensa de la llengua catalana. La periodista Núria Cadenes va subratllar “el toc d’humor intel·ligent amb què sovint treballava Joan Fuster al servei del seu poble”. Per la seva part, l’historiador Xavier Ferré va destacar que Manuel de Pedrolo “interpel·lava el lector sobre les seves pròpies actituds vers l’entorn social de l’època”. La tertúlia, que va omplir la Sala de Plens, fou moderada per Jordi Muñoz, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Per la seva part, el regidor Carlos Vílchez va avançar que Tàrrega senyalitzarà molt aviat la Ruta Pedrolo arreu del nucli urbà. Jaume Marfany, va afegir que hem perdut algunes batalles, però, com deia Pedrolo, “la derrota només desmoralitza aquells que no saben veure-la com un entrenament de cara a una victòria futura”, afegint que “tampoc és qüestió d’entrenar-se durant tota la vida, referint-se a la defensa de la llengua i del país”.