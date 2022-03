Català

Arrenca el Correllengua 2022, que homenatja l’escriptor Joan Fuster

La 26a edició del Correllengua es dedica a l’escriptor valencià Joan Fuster, assagista clau de la literatura catalana i una de les figures intel·lectuals de més relleu i amb major repercussió pública de la cultura catalana en la segona meitat del segle xx. Com a entitat impulsora del Correllengua al Principat i la Catalunya Nord, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) pretén, a través de la vida i l’obra de l’autor, reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català, així com exaltar el llegat de l’obra fusteriana. A més a més, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Institució de les Lletres Catalanes, que cal destacar que dona suport al moviment del Correllengua, ha impulsat enguany l’Any Joan Fuster, commemorant així el centenari del naixement de l’escriptor suecà.

Tanmateix, l’aparició a les nostres vides de la Covid-19 ha capgirat el nostre món en el més profund. Aquest any, però, es reprèn la presencialitat total dels actes i es pretèn restablir “certa normalitat” en tots els esdeveniments del Correllengua. La pandèmia, però, ha fet que tot tingui un altre sentit, permetent plantejar-nos que moltes coses han de canviar. Entre elles, hem d’ajudar que la cultura, i en aquest cas la llengua, puguin sortir-ne més enfortides.

L’acte d’inici del Correllengua es durà a terme a Tàrrega els dies 10 i 11 de juny, localitat on s’hi troba un monument dedicat als Països Catalans, tema molt important en la vida i l’obra de Fuster. La col·laboració tant de l’Ajuntament de Tàrrega com de l’Agenta (Agrupació d’entitats de Tàrrega) faran possible, a més d’ acollir l’acte d’inici del Correllengua, celebrar múltiples activitats artístiques i actes diversos, com ara una visita emblemàtica per Tàrrega, un dinar de germanor, l’encesa de la Flama del Correllengua, entre d’altres. Queda per confirmar qui farà la lectura del manifest d’enguany, que és a càrrec del periodista valencià i director de VilaWeb, Vicent Partal.

Abans, però, el 25 de maig tindrà lloc, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, una taula rodona en relació als Països Catalans com a unitat lingüística i Nacional. L'acte acadèmic comptarà amb els ponents Miquel Àngel Pradilla, Joan Peytaví, Bernat Joan i Núria Cadenes, com a persones vinculades al Principat, Catalunya Nord, les Illes i el País Valencià, respectivament. L’acte se celebrarà al mateix IEC.

La CAL està treballant en l'elaboració d'un Dossier per a les Escoles i d'un Dossier de recursos per als organitzadors del Correllengua, on hi podran trobar eines i propostes per als seus respectius actes. També es posaran a l'abast de tothom el Cartell, l'Exposició i el Manifest.

Què és el Correllengua?

El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del país. Des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalana des del 1996. Gràcies a la implicació de moltes entitats i col·lectius, i a la participació de milers de persones, cada any s’organitzen centenars d’actes en el marc del Correllengua.

La CAL és una de les principals entitats que promocionen el moviment.

Com cada any, des de la CAL animem els organitzadors de Correllengua a rememorar la vida i l’obra de Joan Fuster en els actes que programin. De la mateixa manera, encoratgem totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori. Només així s’aconseguirà dotar el moviment de major transversalitat i sumar-hi nous públics.