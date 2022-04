Català

La Flama del Correllengua recorre de nou els municipis de Mallorca

Aquest matí, s'ha encès la Flama de la llengua a Palma amb la lectura del manifest i ha començat a recórrer els carrers per enfilar el camí cap a Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Benissalem, Lloseta, Inca, Campanet, Búguer/Ullaró i arribarà a Sa Pobla cap a quarts de 7 del vespre.

A Palma, el dramaturg, escriptor i actual president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Sebastià Portell, ha estat l'encarregat de llegir el manifest.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Avui he tengut l'honor de llegir el manifest que donava el sus al <a href="https://twitter.com/hashtag/Correllengua2022?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Correllengua2022</a>, des de Palma i per tota Mallorca. Moltes gràcies i bona feina, <a href="https://twitter.com/JovesLlengua?ref_src=twsrc%5Etfw">@JovesLlengua</a>! 🏃🏻♥️<br><br>Segueix la flama de la llengua en directe aquí <a href="https://t.co/owXSBTjlH0">https://t.co/owXSBTjlH0</a> via <a href="https://twitter.com/dbalears?ref_src=twsrc%5Etfw">@dBalears</a></p>— Sebastià Portell (@sebastiaportell) <a href="https://twitter.com/sebastiaportell/status/1517455101799309313?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🏃‍♀️🏃‍♂️Avui hem celebrat el Correllengua 2022 una cursa simbòlica de relleus que empra la flama de la llengua com a testimoni, que passa de mà en mà a tots els participants durant el recorregut.<br><br>🔥La flama de la llengua passa per Marratxí! <a href="https://t.co/iRBCxKYcTh">pic.twitter.com/iRBCxKYcTh</a></p>— Ajuntament Marratxí (@AjMarratxi) <a href="https://twitter.com/AjMarratxi/status/1517454225684500481?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>