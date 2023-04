Català

El 27è Correllengua reivindica la voluntat i actitud dels catalans per combatre la substitució lingüística

Amb aquestes paraules ha conclòs aquest migdia Jaume Marfany, president de la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana), l’acte d’inici del Correllengua, que ha tingut lloc a la Fundació Joan Brossa. Marfany ha reivindicat que els catalans “tenim una arma poderosa: voluntat i actitud per fer servir la llengua arreu i amb tothom, sense timidesa, pors ni complexos”. I ha afegit que “mantenir la llengua amb l’interlocutor ha d’esdevenir una actitud col·lectiva”. El polifacètic poeta Joan Brossa, nascut a Barcelona, ha estat la persona homenatjada enguany en el Correllengua, la iniciativa festiva i reivindicativa en favor de l’ús social del català que organitza la CAL des de fa 27 anys. Precisament aquest 2023, l’any que es compleixen 25 anys de la mort de Brossa, la CAL ha volgut dedicar el Correllengua a aquest artista, que com assenyala Glòria Bordons, vicepresidenta de la Fundació Joan Brossa, va mantenir durant tota la seva vida la voluntat d’escriure en català. “Sempre va defensar la llengua a ultrança i un exemple és el poema La raó dels fets”, assenyala. Bordons també ha afegit que Brossa, de fet, sempre escrivia el seu cognom amb dues esses, malgrat que aquest en tenia una de sola, i que per voler aprendre millor la llengua, va arribar a rebre classes clandestines. Un altre dels moments clau de l’acte d’inici del Correllengua, organitzat amb el suport de la Fundació Joan Brossa, ha estat la lectura del Manifest, escrit per l’actriu i activista Carme Sansa, en el qual s’ha remarcat la idea que amb l’esforç de la gent del carrer, “Catalunya podrà ser lliure”. Sansa ha afirmat que “s’ha de seguir lluitant per la normalització de la nostra llengua, que és la base de qualsevol cultura”. I ha afegit que no es pot permetre que el català vaig perdent presència en llocs on abans era habitual. Per tal d’amenitzar l’acte, s’ha comptat amb l’espectacle organitzat per l’Escola Memory, titulat Perdó, en el qual cinc joves actrius han demanat perdó per parlar en català de moltes maneres, amb diferents idiomes i utilitzant fragments de cançons. A més, amb un toc d’humor han fet un repàs al paper polític i social que ha tingut el català al llarg de la història tot reivindicant que, veient com han actuat les generacions passades, “ara ens toca posar-nos les piles”.

Finalment, s’ha representat l’espectacle Altres Brosses, creat per Carles Rebassa i basat en obres breus del poeta avantguardista, en un estil que gira al voltant de postteatre i el para- teatre.

Què és el Correllengua

El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del país. Des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalana des del 1996. Gràcies a la implicació de moltes entitats i col·lectius, i a la participació de milers de persones, cada any s’organitzen centenars d’actes en el marc del Correllengua. Enguany, sumem als objectius generals de la iniciativa l'anhel de convertir el Correllengua en un espai on els nous parlants de la llengua, o els no habituals, s'hi sentin a gust i hi participin i col·laborin.

Sota el lema "Volem viure plenament en català", volem arribar a tots els indrets del país, sumant aquesta reivindicació a l'habitual Llengua, Cultura i Llibertat

Com cada any, des de la CAL animem els organitzadors del Correllengua a rememorar la vida i l’obra de Joan Brossa en els actes que programin. De la mateixa manera, encoratgem totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori. Només així s’aconseguirà dotar el moviment de major transversalitat i sumar-hi nous públics.