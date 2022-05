llengua

La CAL celebrarà a l'IEC una taula rodona dins del marc del Correllengua 2022 i del Pacte Nacional per la Llengua

El proper dimecres 25 de maig, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana organitza una taula rodona a l'Institut d'Estudis Catalans, sota el títol "Països Catalans: unitat lingüística i nacional". L’acte, que se celebrarà a les 18.30 h a la sala Pere i Joan Coromines (carrer del Carme 47, Barcelona), comptarà amb l’assistència de més de 100 convidats, que inclouen diverses persones i col·lectius que destaquen pel seu compromís amb la llengua, cultura i nació catalanes, així com d'altres personalitats de l'esfera política i pública del país.



Comptarem amb la presència de:

Francesc X. Vila (Secretari Política Lingüística)

Carme Junyent (Professora i lingüista)

Toni Strubell (Filòleg i polític)

Joaquim Arenas (mestre i pedagog)

Carme Forcadell (activista i política catalana)

Oriol Izquierdo (Escriptor i gestor cultural)

Lluís Izaguirre (Filòleg)

Izarkuns Artetxe (Presidenta Institució Lletres Catalanes)

Gerard Furest (Filòleg)

Pep Cruanyes (Advocat i historiador)

Màriam Serrà (Presidenta Llengua Nacional)

Pere Mayans (Filòleg i escriptor)

Enric Soria (Comissari Any Fuster)

Rosa Monforte



La taula rodona comptarà amb les intervencions de Núria Cadenes, escriptora; Bernat Joan, professor, escriptor i polític; Joan Peytaví, historiador i divulgador; i Miquel Àngel Pradilla, professor. Cadascun d'ells representarà el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i el Principat, respectivament. David Vila, escriptor i dinamitzador lingüístic, serà qui moderi la taula rodona, amb Teresa Cabré, presidenta de l'IEC, sent qui doni la benvinguda a l'acte, i Jaume Marfany, president de la CAL, concloent-lo amb un parlament final.



L'acte se celebrarà dins del marc del Correllengua d'enguany, dedicat a la figura de Joan Fuster coincidint amb el centenari del seu naixement, i del Pacte Nacional per la Llengua. La col·laboració entre la CAL, el Departament de Cultura i l'Institut d'Estudis Catalans ha resultat essencial per a la celebració de l'acte.

L'objectiu bàsic del Correllengua és promoure la llengua i la cultura del país mitjançant propostes festives, integradores, participatives i transversals. L'acte, per tant, busca generar un d'aquests espais on s'impulsi i es promogui la llengua catalana, situant-la al centre.