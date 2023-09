La Ruda celebra el seu desè aniversari amb una festa diürna el 7 doctubre

L’Assemblea Feminista La Ruda, col·lectiu no mixt del Penedès, celebra els seus primers deu anys aquest 2023. La celebració de l’efemèride s’està duent a terme durant tot l’any, i de moment l’aniversari ha impulsat una exposició de cartells del col·lectiu al Casal Popular La Gueralda de Vilafranca, un sopar d’actuals i antigues militants, el llançament d’unes noves samarretes, i la represa de la parada de llibres per la jornada de Sant Jordi. L’aniversari es clourà al mes de novembre amb un acte polític i la marxa de torxes al voltant del 25 N, Dia Contra les Violències Masclistes.

La festa de celebració, però, es durà a terme el proper dissabte 7 d’octubre al Parc del Tívoli, en un acte diürn que s’iniciarà a les 12h amb un vermut musical amb l’artista Dasistsara i finalitzarà a les 21h després d’una sessió de la DJ Khala.

Aquesta celebració serà també la segona edició dels vermuts de La Ruda, que va organitzar el primer vermut l’any 2019 a la plaça de la Verema amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes de Les Clotes. En aquesta segona edició, el vermut anirà més enllà: a les 15h hi haurà un dinar popular, seguit d’una sessió de glosa, uns parlaments feministes amb motiu de l’aniversari a les 17h i finalment la festa amb DJ Khala i el sorteig d’una panera.

“Hem preparat un aniversari obert a totes les persones que vulguin venir. La festa serà d’accés lliure i tindrem barra i dinar a preus populars; i també comptarem amb Punt Lila i material propi del col·lectiu” expliquen des de La Ruda. “Per nosaltres és molt important celebrar que, malgrat tenir tantes coses en contra, un col·lectiu feminista, autogestionat i d’àmbit local com el nostre celebra 10 anys: no és gens fàcil la supervivència de moviments socials locals i organitzats amb membres voluntàries a llarg termini, especialment en àmbits tan delicats, perseguits i exigents com la lluita feminista”, asseguren.

La segona edició del vermut i la festa del desè aniversari compta amb la col·laboració de La Gueralda i La Taverna de La Gueralda, el CAU Pere II i Santa Maria de Vilafranca, El Taló d’Aquil·les i l’Ajuntament de Vilafranca.