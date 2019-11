25-N

La Ruda organitza activitats al voltant del Dia Internacional contra la Violència Masclista

L’Assemblea Feminista La Ruda presenta un conjunt d’actes i activitats diverses entorn del 25-N, el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Enguany, la programació posa l’accent en els feminicidis.

Els actes a Vilafranca començaran el mateix dilluns 25 de novembre amb una marxa de torxes que sortirà a les 20h de la plaça de la Vila. Les feministes volen encendre una torxa per cada una de les dones assassinades aquest any, que ja arriben gairebé al centenar. Per això, demanen una participació massiva de totes les agents socials i polítiques de la vila i delconjunt de la ciutadania. Aquesta marxa, sota el lema “Ens maten”, recorrerà els principals carrers del centre del municipi per denunciar, un cop més, la violència física que pateixen les dones que, segons el col·lectiu penedesenc, és “la màxima expressió de la violència masclista, però no és més que la punta de l'iceberg d’una piràmide de diferents formes d’opressió” que acaben amb la mort. Durant la marxa, a més, hi haurà performances a càrrec d’actrius penedesenques.

A banda d’aquesta convocatòria, l’assemblea feminista també ha organitzat un concert de cara al proper divendres 29 de novembre al Casal Popular, amb la participació de l'artista Nux 315 dins el cicle de cantautors i cantautores del Mussol a partir de les 23h. L’endemà, dissabte 30 de novembre, el Casal Popular acollirà una jornada feminista amb diversos actes entre les 10 del matí fins a ben entrada la nit. De 10 a 12h hi haurà un taller d’autodefensa feminista no mixt, mentre que a partir de les 19h es farà una taula rodona que servirà per a fer una anàlisi de la xarxa de protecció de les dones que pateixen violència masclista, des de l’àmbit legal, psicològic i social. Finalment, durant la nit hi haurà un sopar vegà autogestionat amb un cost de 7 euros, els tiquets del qual es poden adquirir a la llibreria La Cultural, al bar Vermutet i al mateix Casal Popular. A l’acabar l’àpat, al voltant de les 23h, es farà un bingo musical que donarà pas, a continuació, a DJs feministes que posaran punt i final a la jornada amb cançons amb lletres no masclistes.

Més enllà de les propostes a Vilafranca, des de l’Esquerra Independentista de l’Alt Penedès (EIAP) també s’han preparat un conjunt d’actes previs a la comarca. El Casal Popular El Carràs de Sant Sadurní farà una taula rodona el 22 de novembre sobre les externalitzacions al sector dels serveis en clau de gènere amb el nom “Llei Aragonès i altres misèries”. També a la capital del cava, a partir de les 18h del dia 24 de novembre, hi haurà una jornada d’autodefensa que inclourà un taller, uns pintxos solidaris, una marxa de torxes i una acció sorpresa. També a la comarca, en aquest cas a un espai a determinar, Gelida acollirà el 23 de novembre a les 19.30h “Interrail”, una representació teatral a càrrec de Les candidates.