25-N

La Ruda de Vilafranca del Penedès reivindica els espais no mixtes en el marc del Dia Contra la Violència Masclista

L’Assemblea Feminista La Ruda, col·lectiu no mixte de l'Alt Penedès, impulsa diversos actes al voltant del Dia Internacional Contra la Violència Masclista, el 25 de novembre.

En aquesta ocasió, La Ruda ha volgut recordar la importància essencial dels espais no mixtes, especialment en el feminisme, i per això ha organitzat una jornada on hi podran participar només les dones. El divendres 25 de novembre el col·lectiu convoca la ja tradicional marxa de torxes, que començarà a les 19.30h del vespre a la plaça de la Vila. Enguany, la marxa comptarà amb la

col·laboració de les Xicotes de Vilafranca i les artistes Mariona Ríos i Júlia Ríos.

En el transcurs de l'acte, que en aquest cas serà mixte i obert a totes les persones que hi vulguin participar, es farà la lectura d'un manifest i es recordarà la vuitantena de feminicidis que han tingut lloc aquest 2022 arreu de l'estat espanyol.

Per l'endemà, dissabte 26, La Ruda ha organitzat una jornada no mixta al Casal Popular La Gueralda, que arrencarà a les 10h amb un taller d'autodefensa obert a totes les dones que hi vulguin anar. A les 12h del migdia hi haurà un vermut musical i seguidament, cap a les 14h, es farà un dinar que elaboraran les dones del Sindicat de Llogateres Penedès. Els tiquets per aquest dinar, que es poden trobar al mateix Casal Popular La Gueralda fins el dijous 24, tindran un preu de 10€, que es destinaran de manera íntegra al sindicat.

Finalment, a partir de la mitjanit La Gueralda acollirà la primera Festa No Mixta de La Ruda, amb música a càrrec de Dasistsara.