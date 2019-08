Feminisme

La Ruda demana la dimissió immediata de la Regidora d’Igualtat de Vilafranca

L’Assemblea Feminista La Ruda ha demanat la dimissió immediata de la regidora d’Igualtat, Montserrat Arroyo, arran de les declaracions que la socialista va fer dilluns en una roda de premsa de presentació de punts liles i altremesures de cara a la Festa Major d’enguany. Arroyo va fer una crida a les noies a passar per carrers il·luminats i fer un consum responsable d’alcohol durant la Festa Major, responsabilitzant a les dones de les possibles agressions que puguin patir. En definitiva, enlloc de fer política amb perspectiva de gènere, des de la regidoria culpabilitzen a les víctimes.

Des de l’Assemblea es creu que aquesta mena de comentaris no només són intolerables per part d’una responsable política, que a més regenta la titularitat d’igualtat, sinó que demostren la seva incapacitat pel càrrec en detriment de la tasca feminista.

És un deure dels Ajuntaments garantir la seguretat de les noies i dones a l’espai públic i actuar contra les violències en tots els espais de socialització, incloent-hi la Festa Major i els altres esdeveniments d’oci. El col·lectiu considera insuficient la feina feta per part de l’Administració local; fet que queda palès amb l’escassa presència de punts liles durant la més típica i durant tot l’any, la inacció governamental davant els aldarulls del 30 d’agost al carrer de la Palma i la falta absoluta d’urbanisme feminista amb carrers foscos on les dones no es senten segures.

Fent balanç del paper de la regidora el darrer any, les feministes qualifiquen la seva tasca amb un suspens rotund: un Pla d’Igualtat aprovat a corre-cuita a finals de la darrera legislatura o la coincidència de la rua de Carnaval amb la vaga feminista del 8 de març, organitzada popularment sense la col·laboració de l’Ajuntament, en són alguns exemples. Des de la Ruda es fa una crida a totes les persones, col·lectius, entitats i partits polítics a adherir-se a la proposta de dimissió, fent-ne ressò a les xarxes i al carrer.