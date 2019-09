Agressions sexuals

La Ruda rebutja el masclisme de la Festa Major de Vilafranca del Penedès d'enguany

L’Assemblea Feminista La Ruda, que el passat mes d'agost demanava la dimissió de la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament

vilafranquí, es vol afegir a la crítica que alguns partits polítics han fet al punt lila oficial d'aquestes festes, i enumerar certes problemàtiques que, a dia d'avui, segueixen suposant un foment del masclisme a la vila.

En primer lloc, les feministes consideren que el punt lila de l'Ajuntament no era suficient per cobrir les necessitats d'una festa major que atrau milers de persones i té accions a zones molt diverses de la Vila. Els horaris d'aquest punt només contemplaven la possibilitat d'agressions als moments nocturns, però a aquestes festes s'ha tornat a demostrar que calen punts lila correctament equipats durant el dia i la nit, amb personal format i disposat a acompanyar les víctimes en cas de necessitat o en el procés de denúncia. L’agressió patida per una periodista de PTV durant la Diada de Sant Fèlix, per part d’un casteller i mosso d’esquadra, és una mostra més de la inseguretat al carrer i de la inacció institucional.

En segon lloc, el col·lectiu denuncia que les agressions masclistes han estat molt nombroses i que la ciutat no està pensada amb perspectiva de gènere: davant la falta d’il·luminació i seguretat, quasi un miler de dones i noies de la vila s’han organitzat en grups de WhatsApp per acompanyar-se a casa o anar juntes d’una zona d’actes a una altra; així s’han pogut evitar persecucions i agressions.

Les feministes també troben insuficient que la regidoria d'Igualtat tingui una tècnica a mitja jornada, no disposi de recursos per tirar endavant el Pla d'Igualtat i sigui incapaç d'assolir els seus objectius. És per això que l’assemblea reitera la seva petició de dimissió a la regidora actual, i insta a tot l'equip de govern a situar la lluita contra el masclisme com a prioritat de

l'Ajuntament, fent que sigui un eix principal en les seves accions i agenda política.

El col·lectiu penedesenc continua demanant un canvi en els versos dels Diables de Vilafranca, ja que, malgrat haver millorat els darrers anys, encara segueixen sent masclistes i classistes.

Finalment, la Ruda també destaca l’organització que els balls folklòrics van desenvolupar arran del desinterès de l’Ajuntament per atendre les seves preocupacions davant les agressions masclistes i violentes que pateixen cada any, des de fa dues dècades, davant el bar La Palma del carrer homònim. Segons les feministes les mesures preses pels balls eren necessàries però haurien hagut d’anar a càrrec de les institucions, que segueixen sense donar resposta a les peticions dels balls i col·lectius.