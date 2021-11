25-N

La Ruda recupera les jornades pel Dia Contra la Violència Masclista

L’Assemblea Feminista La Ruda recupera les activitats en el marc del 25N, Dia Internacional Contra la Violència Masclista. Aquest any, les feministes han volgut enfocar una xerrada a la violència vicària, i mantindran la ja tradicional marxa de torxes que organitzen cada any el mateix dia 25 de novembre,entre altres actes.

El dijous 25 de novembre el col·lectiu convoca una marxa de torxes a les 20h a la plaça de la Vila, que anirà acompanyada d'actuacions a càrrec de Sara Tutusaus i Carla Cuscó, Clara Cols, Aina Ros i Júlia Pujol i el conjunt Koren Acústic. Durant l'acte també es llegirà un manifest i es recordaran les víctimes dels feminicidis d'enguany.

El dissabte 27 La Ruda ha preparat una jornada completa, que tindrà lloc al Casal Popular La Gueralda i al seu entorn: a les 10h del matí la psicòloga Anna Romeu farà una xerrada sobre violència vicària, a les 12h del migdia hi haurà un vermut musical i a les 15h hi haurà un dinar popular no mixt, amb tiquets a 10€ que es poden trobar a La Gueralda, a l'Ateneu Popular X, al Vermutets i al Kau del Bilwi.

Després de dinar, cap a les 18.30h, hi haurà un bingo musical a càrrec del col·lectiu i a partir de la mitjanit La Gueralda acollirà una festa segura i lliure de violències amb música a càrrec de les PDs de La Ruda.

Tots els actes, a excepció del dinar, seran mixtes i oberts a totes les persones que hi vulguin participar.