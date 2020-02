Carnestoltes

La Ruda felicita als ajuntament de e Castellví de la Marca i Santa Margarida i els Monjos vetar les cançons amb contingut masclista a la rua

L'Assemblea Feminista La Ruda ha felicitat la tasca que estan duent a terme els ajuntaments de Castellví de la Marca i Santa Margarida i els Monjos en relació a la rua de Carnaval que es durà a terme el mes de febrer. Ambdós han decidit vetar les cançons amb contingut masclista a la rua del seu poble, contribuint així a seguir combatent la violència patriarcal en tots els espais.

La Ruda ho celebra i exigeix que sigui una mesura que tots els ajuntaments del Penedès vegin com a necessària i obligatòria. Vetar cançons amb contingut masclista no és censura o manca de llibertat d'expressió, sinó que és anar directament contra el masclisme i la cosificació de la dona en cançons on no som més que un objecte de gaudi. No es pot considerar un tema de llibertat d'expressió quan aquestes cançons promouen i normalitzen el masclisme i/o la violència masclista, la pederàstia i la cultura de la violació.

Per a La Ruda, "el feminisme sempre defensarà que qualsevol persona vagi vestida com vulgui, balli com vulgui i es senti completament lliure de fer el que vulgui dins els límits del respecte mutu i la coresponsabilitat; i això no és compatible amb l'existència i normalització de les lletres masclistes. Per alliberar-nos i fer del feminisme una lluita palpable cal que eradiquem el masclisme de tot arreu. Normalitzar l'opressió cap a la dona no hauria de ser benvingut ni al Penedès, ni enlloc.

L'Assemblea femConfiem que cada any més ajuntaments vegin com n'és de bàsic que als nostres carrers no hi tingui cabuda el masclisme, ni ara ni mai. "Volem unes festes lliures de masclisme i seguirem lluitant per aconseguir-ho", així ho remarca