Solidaritat Internacional

La Ruda aporta 1.000 euros a la Union of Agricultural Work Committees de Palestina

L’Assemblea Feminista La Ruda de Vilafranca del Penedès va enviar el passat mes de maig 1.000 euros a la Union of Agricultural Work Committees (UAWC), una de les organitzacions agrícoles més antigues de Palestina, creada l’any 1986.

L'import provenia dels beneficis obtinguts amb el Calendari Llegendàries 2020, que l'assemblea va elaborar amb la col·laboració de 13 artistes. L'organització on es destina la donació és una cooperativa que té per objectiu ajudar famílies i sobretot gent jove de la Vall del Jordà, a Jordània, a combatre la misèria a la que es veuen empeses a causa del constant context bèl·lic entre Palestina i Israel.

La Union of Agricultural Work Committees té seus a Jordània i Gaza i busca aconseguir que entre 300 i 1.000 dones tinguin els seus propis projectes i beneficis per mantenir les seves famílies i que, així, no es vegin obligades a treballar en condicions pèssimes als assentaments agrícoles de la zona controlats per l'exèrcit israelià.

Aquesta aportació, que ha estat possible gràcies a tota la gent que va adquirir el Calendari Llegendàries de La Ruda i al treball en xarxa amb l'organització Penedès amb Palestina, servirà per cobrir despeses de la cooperativa agrícola en un moment especialment cru i d'escassetat a causa de l'augment de pobresa que ha derivat de la crisi de la covid-19. És la segona vegada que el col·lectiu feminista contribueix en situacions d'emergència amb els beneficis del seu calendari: el passat 2019 va destinar 1.100 euros a una casa d'acollida per a persones refugiades d'Atenes, a Grècia, amb els beneficis recaptats pel Calendari de Bruixes 2019.