feminisme

Primer vermut feminista de La Ruda a Vilafranca del Penedès

L’Assemblea Feminista La Ruda organitza el primer vermut feminista aquest proper dissabte 15 de juny, a les 12 h, a la Plaça de la Verema de Vilafranca. A més d’una barra on les assistents podran fer les seves consumicions, que es destinaran a l’autogestió del col·lectiu, també hi ha haurà la música de les punxadiscs penedesenques PD Parpels de Vilafranca i PD Cactus de Subirats.

Es tracta d’un vermut feminista, on totes les puxadiscs seran dones, obert a tothom i on es vetllarà per tal de crear

un espai lliure d’agressions masclistes.