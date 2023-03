Municipals 2023

La CUP Tarragona suma gent que lluiti per bastir una alternativa a la ciutat

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat les catorze primeres persones que formaran part de la llista de les properes eleccions municipals. De la mateixa manera que amb la tria de les cinc persones que encapçalaran la llista, l’Assemblea Local de la CUP de Tarragona ha apostat per persones militants de la pròpia assemblea i de l’Esquerra Independentista, així com de moviments socials de la ciutat.

Les anticapitalistes has presentat aquestes primeres catorze persones davant de la plataforma del Miracle, “un dels macroprojectes personalistes que hem patit a la ciutat, típics de la sociovergència” i que “gràcies a la pressió popular avui podem començar a acomiadar-nos d’ell”. Eva Miguel, candidata a l’alcaldia, ha explicat que el del “mamotreto” és un exemple que existeixen alternatives “per créixer en qualitat de vida dient adeu al formigó i abraçant la vida renaturalitzant l’espai”.

La número u per la CUP ha insistit que cal gent que lluiti, “dins i fora de la institució”, per tensar el límits “i plantejar alternatives a les polítiques actuals, perquè hi ha una altra manera de viure”. Seguint aquesta lògica, la cupaire ha presentat les persones que aniran a la llista de la CUP entre el sisè i el catorzè número; persones amb un perfil molt concret i que representen aquesta “gent que lluiti”, implicades defensant que una altra ciutat és possible, protegint l’Anella Verda, “combatent els macroprojectes que afecten l’entorn natural i contra un model turístic caduc”, gent que lluita “per una cultura emancipadora, per la defensa de la llengua, per una sanitat 100% pública i per fer front a la crisi social a la que estem immerses”. “Per fer-ho la CUP comptem amb en Marc Ferré, la Neus Castellví, el Manel Torres, l’Albert Ventura, la Sílvia Labodia i la Mar Solé”, ha anunciat l’Eva Miguel.

En Manel Torres, que anirà de números sis a la llista de les anticapitalistes, ha seguit anunciant les persones que aniran a la llista de la CUP, amb gent que lluita “per una educació pública i de qualitat i contra la segregació escolar, compromesa amb la solidaritat internacionalista i per una Tarragona feminista i amb perspectiva GSD”, com la Núria Bota, l’Elisabeth Sánchez i el Sergi Sendrós.

Torres ha finalitzat la roda de premsa manifestant “que hi ha una alternativa a les maneres de fer en aquesta ciutat” i que la CUP “hem de ser amb força dins i fora de l’Ajuntament, perquè gent que lluiti és el que cal”.