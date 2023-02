LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP Blanes presentarà la candidatura per a les eleccions municipals

La CUP Blanes presentarà la candidatura per a les eleccions municipals

Fa uns mesos ja van publicar un vídeo a les xarxes socials on avançaven les 5 primeres persones:



1. Carles Estríngana

2. Ma Àngels Esteban

3. David Gómez

4. Neus Romano

5. Clara Castrillo



A diferència d’altres forces polítiques que ja han presentat la persona que encapçalarà la llista, la CUP ho va fer presentant-ne les 5 primeres, al·legant que el seu projecte polític continua sent una eina de transformació col·lectiva.



En aquesta línia, faran l’acte de presentació conjuntament amb les 5 següents de la llista al carrer, obert a totes les persones que vulguin sentir les propostes principals del programa polític així com escoltar i recollir-ne les del públic assistent. L’acte estarà presentat i moderat per Dani Cornellà, actual diputat de la CUP Nacional al Parlament de Catalunya per les comarques gironines.



En els següents mesos, la CUP seguirà treballant en la revisió del programa polític mitjançant assemblees participatives obertes a totes les persones del municipi que vulguin col·laborar-hi, amb la finalitat de seguir construint el projecte d’Unitat Popular a Blanes.