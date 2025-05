Castelló d’Empúries homenatja Jaume Compte en el centenari del Complot de Garraf

Aquest divendres passat, la capella de Santa Clara de Castelló d’Empúries es va omplir de gom a gom per acollir la conferència commemorativa “Del Complot de Garraf (1925) fins al CADCI (1934)”, organitzada per la Fundació Reeixida. L’acte va servir per retre homenatge a la figura de Jaume Compte, destacat militant independentista i revolucionari català, coincidint amb el centenari de la fracassada acció contra el rei Alfons XIII, conegut com el Complot de Garraf.

La sessió, que va començar puntualment a les 18 h amb la presentació d'Oriol Falguera de la Fundacio Reeixida. L'acte també va comptar amb la participació dels historiadors Fermí Rubiralta, Marc Santasusana i la familiar de Jaume Compte, Helena Compte, que van oferir una aproximació rigorosa i emotiva a la vida i trajectòria política d’aquest activista empordanès, nascut a Castelló d’Empúries a finals del segle XIX i mort a Barcelona el 1934 defensant el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) durant la proclamació de l’Estat Català.

Els ponents van reconstruir el context històric de la dècada de 1920, marcada per la repressió del règim de Primo de Rivera i per l'emergència de moviments independentistes. En aquest escenari, Jaume Compte es va implicar des de molt jove en la lluita per l'alliberament nacional. Va formar part del grup Bandera Negra, vinculat a Estat Català, que va planificar la fallida acció al túnel del Garraf amb l’objectiu d’ajusticiar Alfons XIII durant un viatge oficial a Barcelona d'ara fa 100 anys.

Durant la conferència, es van destacar les dures conseqüències d’aquesta acció: la detenció, tortura i empresonament de Compte i dels seus companys, així com les irregularitats del consell de guerra militar que els va jutjar. L’acte també va posar en valor la determinació de Compte, que es va convertir en una figura central de l'independentisme revolucionari dels anys 30, fundant el Partit Català Proletari i mantenint-se ferm en la seva oposició a les renúncies del catalanisme institucional (Helena Compte i Marc Santasusana van recordar que Jaume Compte no va acceptar formar part del govern de la Generalitat tal com li va oferir Francesc Macià l'any 1931).

Els ponents van reivindicar la importància de recuperar la memòria d’aquest líder polític sovint oblidat, que va morir amb un fusell a les mans el 6 d’octubre de 1934, defensant el CADCI de l’assalt militar espanyol durant els fets d’octubre.

La Fundació Reeixida, fidel a la seva tasca de divulgació de la memòria històrica de la resistència catalana, va destacar amb paraules d'Oriol Falguera la rellevància d’organitzar aquest acte precisament a Castelló d’Empúries, poble natal de Compte, com a gest simbòlic de retorn i reconeixement. Al llarg de la conferència es van projectar documents i citar fets inèdits. Finalment Helena Compte va llegir una carta escrita per Jaume Compte des de la presó del Dueso a finals dels anys '20 del segle XX (Jaume Compte i Jaume Julià es van intentar escapar de la presó Model l'any 1928 i van ser internats al penal del Dueso on ja hi havia Marcel·lí Perelló i Miquel Badia)

Amb aquest acte, la Fundació Reeixida reafirma la voluntat de projectar figures com la de Jaume Compte a l’imaginari col·lectiu, no només com a militants, sinó com a exemples de compromís ètic i polític envers la llibertat del poble català.