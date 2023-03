Emergència climàtica

La CUP Barcelona- L’Alternativa denuncia macroesdeveniments com la Copa Amèrica

La CUP Barcelona- L’Alternativa ha denunciat macroesdeveniments com la Copa Amèrica mb una inversió pública de 70 milions d’euros. "Els beneficis repercutiran en l'agència d'inversions de Barcelona Global i suposaran un impacte ecològic i social per a les veïnes", afirma la formació.

Per a la formació , amb aquest projecte guanyarà "Eduard Torres és el President de Turisme de Barcelona, el consorci público-privat des d'on es gestiona el turisme a la ciutat. És vicepresident del Gremi d'Hotels de Barcelona i propietari d'una cadena d'hotels. Aurora Catà, empresaria, consellera de Repsol i presidenta de Barcelona Global. Per altra banda, Roger Torrent, no amagava que l'objectiu és posicionar la Marca Barcelona en el mercat turístic nord-americà, malgrat ser una competició esportiva sense cap tradició ni lligam aquí".

D’aquí al 22 d’agost de 2024, data oficial d’inici de les regates prèvies que decidiran qui competeix del 12 al 27 d’octubre, Barcelona començarà a patir modificacions per adaptar-se a aquesta competició.

L'Ajuntament de Barcelona celebra que "l'aposta de la ciutat per l'economia blava i les transformacions impulsades al Port Olímpic, la qualitat de les instal·lacions, la diversitat d'espais destinats a la competició, les infraestructures actuals i les que es posaran en marxa, l'experiència de la ciutat com a organitzadora de grans esdeveniments esportius, la tradició nàutica i l'oferta educativa i d'oci" hagin estat "factors decisius en l'elecció de Barcelona com a seu d'aquest esdeveniment" i asseguren que aquesta celebració tindrà un impacte econòmic estimat entre 900 i 1.000 milions de dòlars.

Quina és la realitat? Unes 2.500 persones passaran molts mesos a la ciutat per preparar la prova i fer inversions en els vaixells per "adaptar-los al clima de la ciutat". Les veïnes son qui viuran l’afectació de tot plegat. I el benefici, motiu i excusa per celebrar aquests tipus d’esdeveniments i “enriquir” la ciutat no se l’endurà l'administració pública, sinó que ho farà Barcelona & Partners, l'agència d'inversions de Barcelona Global.