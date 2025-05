Caminada popular reivindicativa per reclamar que no es construeixi la segona sortida de la C32 a Canet, Sant Pol i Sant Cebrià

Caminada popular reivindicativa per reclamar que no es construeixi la segona sortida de la C32 a Canet, Sant Pol i Sant Cebrià

Tot just s'ha inciat la campanya i el 18 de maig fan una campanya al carrer per aturar un projecte imposat des dels despatxos del Departament de Territori de la Generalitat, sense consulta ni informació a la ciutadania.

Es tracta d'una nova sortida de l’autopista C-32 que ningú ha demanat, que no respon a cap necessitat real i que suposaria un impacte ambiental i social destructiu. A la caminada s’aniran fent diverses parades per exposar l’impacte sever d’aquesta obra i seus valors ambientals i socials de l’indret on es vol destruir.

Ubicació de la parada on s’observa i s’exposa els impactes i valors de l’espai, que serà aproximadament a les 11:45h: https://maps.app.goo.gl/E7z36gGX1q1rQeCA7?g_st=aw