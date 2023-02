MACROESDEVENIMENTS

La CUP Barcelona denuncia ña ferocitat del macroesdeveniment com el Mobilie world Congress

La CUP Barcelona ha qüestionat novament macroesdeveniment com el Mobilie world Congress (MWC) i considera que ja ón molts anys venent Barcelona com a «aparador mundial» i sent «la millor botiga del món» converteixen la ciutat en un focus elitista i excloent que mira en bons ulls el capital estranger i guarda un bon lloc al turisme massiu.

També apunta la formació que, la Barcelona del Mobile World Congress és l’herència de Trias, Colau, Maragall i Collboni. És la Bar-

celona dels diners públics per generar beneficis privats, de l’explotació d’un model turístic fallit, de la indústria extractiva i de l’espoli. La Barcelona que normalitza la presència borbònica i la tecnologia de la vigilància. I, per garantir que tot això passi, és també la Barcelona de la precarietat laboral que en aquesta edició ha arribat fins i tot a causar la mort d’un treballador de 21 anys.

Ni riquesa ni ocupació, explotació dels barris

L’excusa d’invertir capital estranger a Barcelona per generar riquesa i ocupació laboral que fa tant que dura no és vàlida. Aquesta estratègia neoliberal no està orientada ni planificada per respondre a les necessitats socials, sinó per afavorir els grans capitals privats. Mentre precaritza i exclou a aquelles per- sones que queden fora dels grans circuits econòmics, qui es beneficia a banda de les grans empreses multinacionals son el sector turístic de l’hostaleria i restauració de luxe. Podem afirmar la mala qualitat

de l’ocupació quan veiem que aquesta és temporal i intensificada. Les jornades varien de 8 a 16 hores i sumen dobles jornades contínues. Argumentat per la tipologia de feines, des de muntatge a control d’accessos, neteja o xofers, qui hi ha darrere de l’organització del Mobile World Congress aguditza la divisió sexual del treball. Els homes munten, gestionen i acorden i les dones ofereixen propaganda i poc més.