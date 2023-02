lluita institucional

La CUP Tortosa en relació a la proposts de Zonoficació escolar a la ciutat

En relació a proposta de zonificació efectuada pel Departament d’Educació, així com les declaracions efectuades per l’Alcaldessa de Tortosa en què rebutja esta proposta, des de la CUP Tortosa volem fer les següents consideracions:

- El nostre grup municipal va presentar una proposta al Ple d’abril de 2022 per tal de combatre la segregació escolar que va ser aprovada però que no s’ha portat a terme.

- Valorem positivament la proposta de zonificació efectuada pel Departament d’Educació.

- Considerem que aquesta mesura és necessària però no suficient per a combatre la segregació escolar: insistim en la necessitat de crear una oficina Municipal d’Escolarització així com un treball seriós de la taula local de planificació educatiu, i la dotació de contingut i capacitat de decisió al consell escolar municipal.

- Rebutgem les declaracions efectuades per la Sra Meritxell Roigé que considera que la funció de les institucions «és garantir a les famílies escollir projecte educatiu». El que hem de garantir des de l’administració pública és una educació democràtica, inclusiva, en català i que s’exerceixi com un mitjà per l’emancipació individual i col·lectiva

- El govern municipal nega el greu problema de segregació escolar que pateix la ciutat de Tortosa i que pot condicionar el futur de les tortosines i tortosins, tot i que des de 2009 els diferents informes presentats pel Síndic de Greuges denuncien la segregació escolar que pateix Tortosa. Estudis sobre el grau de segregació escolar remarquen que Tortosa és un dels trenta municipis amb un índex de segregació escolar més alta i el defineixen com a municipi d’alt risc.

- A Tortosa existeixen dues línies d’escolarització clares. Hi ha un desequilibri significatiu en la composició a les escoles, que comporta conseqüències perilloses per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament futur de la ciutat.