Català

Milers i Milers de persones a Mallorca diuen "Sï a Llengua"

El president de l’Obra Cultural Balear (OCB) reclama un gran acord de país, de totes les forces democràtiques i de la societat civil, a favor de la llengua.

Milers i milers de persones responen a la crida de l’Obra Cultural Balear i de Joves de Mallorca per la Llengua per celebrar la Diada per la Llengua. Han estat milers per manifestar el seu compromís amb la nostra llengua i cultura i reclamar al Govern de les Illes Balears que rectifiqui les polítiques regressives contra la llengua catalana.

La reivindicació l’ha plasmat el president de l’OCB, Antoni Llabrés, que en la seva intervenció ha apel·lat a la necessitat d’un gran acord de país, de totes les forces democràtiques i de la societat civil, a favor de la llengua. Llabrés s’ha referit a la situació complicada que viu el català, a Mallorca i a les Illes Balears, i ha reivindicat el dret dels mallorquins de poder viure en català a casa nostra, que se’ns respectin els drets lingüístics que tenen els parlants de qualsevol altra llengua i, sobretot, que no ens els trepitgi un Govern que té l’obligació estatutària de garantir-nos-els.

Llabrés ha demanat al Govern de les Illes Balears que abandoni la confrontació lingüística, en referència directa a les decisions polítiques regressives que s’han pres en aquests dos anys de legislatura, especialment, les que afecten l’àmbit de l’educació, amb el pla de segregació lingüística, o a la sanitat pública.

El president de l’entitat ha reclamat polítiques lingüístiques de promoció de la llengua en tots els àmbits, especialment, en l’acollida i la inclusió lingüística i cultural dels milers de nouvinguts que cada any arriben a les Illes Balears.

Segons Llabrés, el Govern de Prohens pretén arraconar la llengua, destruir la memòria democràtica i devastar el territori, en una Mallorca saturada i massificada, immersa en un procés suïcida que ens condueix cap al col·lapse i que posa en perill la nostra continuïtat com a poble.

La Diada per la Llengua d’enguany ha conjugat el to reivindicatiu amb el lúdic, que ha consistit en una ballada popular multitudinària que s’ha perllongat durant més de 6 hores, en què sis destacats grups de música popular: Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers, han actuat a la plaça nova de Santa Maria oferint un espectacle vibrant als milers d’assistents que hi han participat.