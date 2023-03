municipals 2023

La CUP celebra el segon col·loqui per recollir propostes pel programa electoral

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona celebra el segon col·loqui temàtic per recollir idees, propostes i impressions pel programa electoral de les properes Municipals 2023. Aquesta segona trobada tindrà lloc demà, 14 de març, a les 19h al Casal Popular Sageta de Foc i comptarà amb la participació de l’Eulàlia Reguant, diputada de la CUP-NCG.

El segon dels col·loquis organitzat per les cupaires tractarà sobre serveis públics, indústria verda, model turístic i Economia Social i Solidària, “quatre eixos clau per parlar del model productiu que volem per la nostra ciutat” i que les anticapitalistes volen compartir i debatre amb la població tarragonina, a qui conviden “a participar d’aquests espais i dir-hi la seva”.