"Descobreixen" que Jaume Compte i Canelles va néixer l'any 1889 i no el 1897

El facebook, X i Instragram de la pàgina Girona Abans ha fet públic aquest "descobriment" publicant una imatge de la partida de naixement d'en Jaume Compte i Canelles on es pot comprovar que va néixer l'any 1889. El "descobriment" s'ha difós amb el següent text.

"En Manel Puig de Castelló d'Empúries ens envia una imatge de la partida de naixement d'en Jaume Compte i Canelles on podem comprovar que va néixer el 13 de juliol de 1889 (tal com surt a la placa instal·lada fa uns anys davant la seva casa natal) i no al 1897 tal com surt a nombrosos documents (Viquipèdia, Gran Enciclopèdia Catalana...etc..). Aquesta confusió potser es deguda a que en Marcel·lí Perelló (un altre dels empresonats pel Complot del Garraf) va néixer l'any 1897."