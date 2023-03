en defensa del territori

La CUP-NCG denuncia que el govern vol convertir el país en un parc temàtic

La CUP-NCG ha denunciat que el govern de Pere Aragonès vulgui “convertir el país en un parc temàtic en venda”. Ho ha fet el diputat, Xavier Pellicer, durant la sessió de control del Parlament on ha assegurat que el govern està duent a terme ‘el pitjor model de país’: “Jocs Olímpics, Hard Rock, Quart Cinturó i Aeroport del Prat. Pera vostè el país és un parc temàtic en venda”, ha dit Pellicer.

També ha criticat que Esquerra hagi fet un gir conservador aplicant les polítiques de la patronal i del PSC: “En matèria de transformació social cap avenç, ni en les polítiques del govern ni en els pressupostos que pretenen aprovar”, ha dit Pellicer.

Recuperar els JJOO d’Hivern: “Volen un Catalunya Aventura”

Els cupaires van entrar a registre diverses preguntes per conèixer l’estat actual del projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern que el govern ha respost aquesta setmana. Des de presidència asseguren que continuen apostant per la candidatura catalana mentre esperen el veredicte del Comitè Olímpic Espanyol: “El Govern de Catalunya segueix creient que els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona són un projecte que pot generar oportunitats al territori"

És per aquest motiu que el diputat Xavier Pellicer, creu que aquest govern fa cas omís a les necessitats del territori i de la gent que hi viu: “En lloc d'escoltar el territori, en lloc d'obrir un debat sobre quin model de país volem... què és el que fa el seu govern? Tornar-hi amb el fallit projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern. Vostès volen convertir el país en Catalunya Aventura!” ha sentenciat el diputat. A més, els cupaires consideren que “amb les temperatures pels núvols, sense neu i amb una sequera sense precedents el govern aposta per projectes que no tenen cap ni peus”.