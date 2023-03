Turisme massiu

La CUP denuncia la inversió dels pressupostos a l'aeroport de la Seu d'Urgell

A un dia de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat pel 2023, la CUP denuncia la inversió d’1,4 M d’euros destinada a l’aeroport de la Seu d’Urgell, 400.000 € des quals van en concepte d’Edificis i Altres Construccions i els 1.000.000 € restants en concepte d’Inversions en terrenys i béns naturals.

Arnau Quingles, de la candidatura que la CUP presentarà a l’Ajuntament d’Oliana ha criticat que aquests pressupostos només responen als interessos de la patronal i l’Estat ja que abandonen completament la dotació al sector públic i consoliden infraestructures que no són necessàries pel dia a dia de la població, a més de continuar amb la línia privatitzadora i de macroprojectes que només fan que engreixar encara més la bombolla del sector turístic al Pirineu, ignorant del tot la greu situació de crisi climàtica que patim.

Per altra banda, Núria Valls, candidata de la CUP a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha reclamat que les partides dels pressupostos haurien d’anar a posar les necessitats de les veïnes al centre i no a inversions en un aeropor que només serveix per portar turistes i gent adinerada a Andorra, agreujant problemàtiques com l’augment dels preus de l’habitatge, que avui ja es troben desorbitats.

La cupaire també ha posat de manifest que és urgent diversificar l’economia i invertir en el Centre de Desenvolupament de la Llet i del Formatge, per exemple, la millora de la xarxa de carreteres que connecten valls i pobles, així com un transport públic eficient i amb horaris regulars i preus assequibles. També ha posat el focus en l’hospital de la Seu, que demanen que sigui 100% de gestió i titularitat públiques.