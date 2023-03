municipals 2023

La CUP de Blanes presenta la candidatura per a les municipals

El passat dissabte 11 de març, la Candidatura d’Unitat Popular a Blanes va presentar la candidatura al passeig de mar amb la que concorreran a les properes eleccions municipals. L’acte va estar presentat i moderat per Dani Cornellà, actual diputat de la CUP Nacional al Parlament de Catalunya per les comarques gironines.

Fa uns mesos ja van publicar un vídeo a les xarxes socials on avançaven les 5 primeres persones. A diferència d’altres forces polítiques que ja han presentat la persona que encapçalarà la llista, la CUP ho va fer presentant-ne les 5 primeres, al·legant que el seu projecte polític continua sent una eina de transformació col·lectiva.

En aquesta línia, van fer l’acte de presentació conjuntament amb les 5 següents de la llista al carrer, obert a totes les persones que van voler sentir les propostes principals del programa polític. Així doncs, les 10 persones que encapçalaran la llista de la CUP de Blanes per les eleccions del maig seran:

Carles Estríngana Ma Àngels Esteban David Gómez Neus Romano Clara Castrillo Jaume Pujadas Urszula Sienczak Lidia Baltrons Esteve Gibernau Alba Isern

Durant l’acte, van posar de manifest la feina feta a l’Ajuntament quan van obtenir representació així com la que han dut a terme des de fora d’aquesta. Algunes de les propostes presentades van ser:

• Tornar a reprendre el projecte de “Diners al carrer”, una iniciativa que retornava part dels ingressos obtinguts per les regidores a entitats del municipi. A la legislatura que van ser-hi dins del consistori, van destinar fins a 13.000 € a un total de 17 entitats.

• Creació d’assemblees veïnals i d’entitats, consideren que la vertebració de l’autoorganització popular dotarà de poder a les diferents entitats i AAVV del municipi, teixint així una xarxa d’unitat col·lectiva. En aquest sentit, també es proposen com a repte donar resposta a la necessitat de locals treballant-hi per aconseguir una nau d’entitats, reclamada durant anys per tot el teixit associatiu.

• Reactivar l’economia del municipi amb la creació d’una moneda local per incentivar el consum de proximitat i sostenible amb l’entorn.

• Fer un cens dels pisos buits en mans de grans tenidors o fons voltor, així com aplicar sancions als grans tenidors que no col·loquin els seus pisos buits en la borsa de lloguer social. Incideixen també en que cal reactivar la taula d’habitatge.

• Creació de la taula de salut. Amb aquesta proposta pretenen reactivar les dinàmiques municipalistes. Entre d’altres tasques, s’encarregaria de fer una diagnosi de l’estat de salut dels blanencs i les blanenques.

En les properes setmanes, la CUP seguirà treballant en la revisió del programa polític. Carles Estríngana, cap de llista, va aprofitar per convocar una assemblea oberta participativa el diumenge 16 d’abril per a totes les persones del municipi que vulguin col·laborar-hi, amb la finalitat de tancar el programa i seguir construint el projecte d’Unitat Popular a Blanes.