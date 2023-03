8-M

La CUP de Reus sobre els actes institucionals de l'Ajuntament del 8 de març

La CUP de Reus puntualitza que fa molts anys que els col·lectius i entitats del Camp treballen plegades per organitzar actes reivindicatius i manifestacions del 25 de novembre i el 8 de març. Sovint, són les mateixes que organitzen o participen d'altres jornades de lluita com el primer de maig o el 28 de juny. La Plataforma 8M del Camp és una xarxa de dones i persones de gèneres i sexualitats dissidents, treballadores que teixeixen aliances contra el racisme, la LGTB-fòbia, el patriarcat, el capitalisme i el masclisme. Una xarxa de persones organitzades arreu del nostre territori i enxarxades amb molts altres indrets i col·lectius. Mirem i aprenem de les nostres antecessores i pensem i construïm un futur sistema lluny del patriarcat i del capitalisme.

Aquest any s'ha organitzat per fer vaga general feminista. Motius no en falten. La ràbia tampoc. Fan vaga perquè volen uns serveis públics de qualitat i gratuïts. Per l'educació i la sanitat. Fan vaga per habitatges dignes per a totes. Fa vaga perquè volen millorar les condicions laborals de totes. Fem vaga contra la llei d'estrangeria. Fem vaga per la llibertat d'expressió i contra la repressió de les feministes. Fan vaga contra el Hard Rock, els creuers, les petroquímiques o els macroparcs eòlics. Fan vaga contra el sistema policial que ens espia i ens viola. En definitiva, fem vaga perquè tenim una alternativa de vida.

Per tot això, la Plataforma 8M del Camp aquest any va decidir organitzar una manifestació el dia 8 de març a les 12 h. a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona. Perquè creuen en la jornada de lluita i perquè creuen que és la manera més coherent de viure aquest dia d'acord amb els ideals del canvi social.

Ara bé, des de la CUP de Reus es va demanar al plenari municipal que els actes institucionals del 8M no es realitzessin el mateix dia per, així, garantir que tothom que volgués exercir el seu dret, ho pogués fer. La decisió de l'Ajuntament de Reus de NO accedir a avançar la seva programació, intenta dividir les dones treballadores. "Amb els seus actes, no escolten el feminisme de base", apunta la CUP

La formació considera que els actes institucionals volen usurpar la lluita popular i fan pink washing de la lluita feminista. Amb tot, anima a la societat i a les institucions a reflexionar i convida a tothom a participar del moviment popular del Camp sota el lema "Unim-nos per una vida digna!".